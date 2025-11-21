Објављено свих 28 тачака: Да ли је ово Трампов план за Украјину?

Извор:
Украјински посланик Олексиј Гончаренко објавио је 28 тачака мировног плана за Украјину.
Мировни план америчког предсједника Доналда Трампа садржи 28 тачака. Оне укључују одредбе које се тичу територијалних питања, обнове и политичког статуса Украјине.
Према одредбама које се тичу безбједности и политичког статуса Украјине, биће потврђен суверенитет Украјине, Сједињене Америчке Државе ће пружити условне гаранције безбједности, ванблоковски статус Украјине и одрицање од НАТО-а биће утврђени у Уставу, број украјинских оружаних снага биће ограничен, а ненуклеарни статус земље биће очуван.
Што се тиче територијалних питања, Крим, Доњецк и Луганск биће де факто признати као руске територије, док ће Херсон и Запорожје добити "замрзнути статус" дуж линије контакта. Трамп такође предлаже стварање демилитаризоване тампон зоне под де факто руском контролом, при чему би обе стране биле обавезне да не мењају границе силом.
Даље, војни споразуми, према плану, укључују забрану распоређивања трупа НАТО-а у Украјини и борбених авиона НАТО-а у Пољској. Предлаже се стварање америчко-руске радне групе за безбједност и правно учвршћивање руске политике ненападања.
Питања која се тичу економије и обнове Украјине укључују одредбе о стварању инвестиционог пакета за обнову Украјине, коришћење 100 милијарди долара замрзнуте руске имовине, од чега ће 50% профита ићи Сједињеним Државама, као и додјелу додатних 100 милијарди евра из Европе и стварање Фонда за развој Украјине.
Тачке одговорне за позицију Русије у свијету укључују постепено укидање санкција, повратак земље у Г8 и дугорочну економску сарадњу са Сједињеним Државама.
Хуманитарна питања укључују размену затвореника "сви за све" и спајање породица и програме толеранције у образовању.
Трампов план такође укључује одредбе о енергетици и посебним објектима. То укључује покретање Запорошке нуклеарне електране (ЗНПП) под надзором ИАЕА, са електричном енергијом која ће бити подијељена 50/50 између Русије и Украјине, као и помоћ САД у обнови гасне инфраструктуре Украјине.
Унутрашњи политички процеси у Украјини
Као дио унутрашњег политичког процеса у Украјини, избори ће бити одржани 100 дана након потписивања мировног плана, а свим учесницима у сукобу биће дата потпуна амнестија.
Спровођење одредби мировног плана биће праћено кроз правно обавезујући споразум и надзор од стране "Мировног савјета" који предводи Трамп. Штавише, план захтијева тренутни прекид ватре по потписивању споразума и санкције за кршење мировног плана.
1. Суверенитет Украјине биће потврђен.
2. Русија, Украјина и Европа ће закључити свеобухватни споразум о ненападању; сви спорови из посљедњих 30 година сматраће се ријешеним.
3. Русија се обавезује да неће вршити инвазију на сусједне земље, а НАТО се обавезује да се неће даље ширити.
4. Сједињене Америчке Државе ће дјеловати као посредник у дијалогу између Русије и НАТО-а о питањима безбједности и деескалације.
5. Украјина ће добити безбједносне гаранције.
6. Број украјинских оружаних снага биће ограничен на 600.000 људи.
7. Украјина ће у свом Уставу уградити своје одбијање да се придружи НАТО-у, а НАТО ће сличну одредбу укључити у своја документа.
8. НАТО неће распоредити трупе у Украјини.
9. Европски борбени авиони биће стационирани у Пољској.
10. Гаранције САД:
- Сједињене Америчке Државе ће добити надокнаду за пружање гаранција.
- Украјина ће изгубити гаранцију ако нападне Русију.
- Ако Русија нападне Украјину, санкције ће бити враћене, а признате територије ће бити преиспитане.
- Лансирање ракета на Москву или Санкт Петербург без разлога лишиће Украјину гаранција.
11. Украјина има право на чланство у ЕУ и добиће преференцијални приступ европском тржишту.
12. План за обнову Украјине обухвата:
- Фонд за развој Украјине за инвестиције у технологију и вјештачку интелигенцију.
- Заједничка обнова и рад гасне инфраструктуре.
- Реконструкција оштећених подручја и градова.
- Развој инфраструктуре.
- Рударство.
- Посебан пакет Свјетске банке.
13. Русија ће бити реинтегрисана у глобалну економију:
- Санкције ће бити укидане по фазама.
- САД и Русија ће потписати дугорочни споразум о економској сарадњи.
- Русија ће бити позвана да се поново придружи Г8.
14. Замрзнута имовина:
- 100 милијарди долара руских средстава биће искоришћено за обнову Украјине; САД ће добити 50% профита.
- Европа ће додати 100 милијарди долара.
- Преостала замрзнута средства биће усмјерена у америчко-руски инвестициони фонд.
15. Биће основана америчко-руска радна група за поштовање споразума.
16. Русија ће ојачати своју политику ненападања према Европи и Украјини.
17. Сједињене Америчке Државе и Русија ће продужити споразуме о контроли нуклеарног наоружања, укључујући СТАРТ I.
18. Украјина потврђује свој статус државе без нуклеарног оружја.
19. Нуклеарна електрана Запорожје ће наставити са радом под надзором МААЕ; производња ће бити подељена 50:50 између Русије и Украјине.
20. Обје земље ће спровести програме толеранције:
- Украјина ће усвојити норме ЕУ о заштити мањина.
- Обе стране ће укинути дискриминаторне мјере.
- Нацистичка идеологија ће бити забрањена.
21. Територије:
- Крим, Доњецк и Луганск биће де факто признати као руски, укључујући и од стране Сједињених Држава.
- Херсон и Запорожје су замрзнути дуж линије контакта.
- Русија се одриче других територија ван пет региона.
- Украјина повлачи своје снаге из дијела Доњецке области; територија ће постати демилитаризована тампон зона.
22. Ни Украјина ни Руска Федерација неће мијењати територијалне споразуме силом.
23. Русија неће ометати коришћење Дњепра и извоз жита преко Црног мора.
24. Хуманитарни блок:
- Размјена свих за све.
- Повратак цивилних притвореника и дјеце.
- Програм поновног спајања породица.
- Мере помоћи жртвама сукоба.
25. Украјина ће одржати изборе за 100 дана.
26. Све стране ће добити амнестију и одрећи се будућих потраживања.
27. Споразум ће бити правно обавезујући, а надгледаће га Мировни савјет на челу са Доналдом Трампом.
28. Након потписивања меморандума, прекид ватре ће одмах ступити на снагу.
