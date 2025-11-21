Logo
Етиопија: Расте број жртава од Марбург вируса, пошасти за коју не постоји вакцина

21.11.2025

08:58

Фото: pexels/CDC

Епидемија Марбург вируса, једног од најсмртоноснијих на планети, разбуктава се у Етиопији. Број заражених свакодневно расте, а већ је забиљежено неколико смртних случајева. Овај вирус се преноси контактом са тјелесним течностима и за њега не постоји одобрена вакцина, због чега су здравствени радници у паници.

Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је прошле седмице, након тестирања узорака из групе сумњивих случајева, да је у Етиопији избила епидемија марбуршке вирусне инфекције која има високу стопу смртности.

Након тестирања, СЗО је саопштила да је детектовано девет случајева инфекције висуром Марбург међу којима су и здравствени радници који су ангажовани на југу Етиопије близу границе са Јужним Суданом, преноси Блумберг.

СЗО је због ове ситуације у Етиопији издвојила 300.000 долара из свог фонда за непредвиђене ситуације, распоредила ударни тим за интервенцију и спровела доставу неопходних медицинских средстава.

Милорад Којић

Република Српска

Којић: Враћањем изворном Дејтону поништити наметнуте интервенције

Марбуршка вирусна болест, раније позната као марбуршка хеморагијска грозница, једна је од најмање 30 познатих вирусних, карантинских болести са великом стопом смртности, која је у неким епидемијама досезала и 90 одсто.

Изазивач болести је вирус Марбург, који је назван по њемачком граду Марбургу, гдје је први пут изолован 1967. године, а чији извор су били зелени мајмуни из Африке.

Инкубација: Обично 2-21 дана (најчешће 5-10 дана)

Рани симптоми: Нагла висока температура, јаке главобоље, болови у мишићима, слабост, мучнина, повраћање, дијареја

Каснији симптоми (тешки облици): Тешки дехидрација, понекад осип, дисфункција јетре/ренална инсуфицијенција, и код неких пацијената тешке хеморагије (крварење из слузница и коже).

zemljotres potres

Свијет

Снажан земљотрес од 5,7 степени погодио Бангладеш

Стопа смртности је у просјеку око 50 одсто, према подацима СЗО. Али, током прошлих епидемија варирала је од 23 до чак 88-90 одсто, зависно од соја, брзине препознавања и квалитета здравствене његе.

