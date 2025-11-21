Logo
Large banner

Снажан земљотрес од 5,7 степени погодио Бангладеш

Извор:

Б92

21.11.2025

08:32

Коментари:

0
Снажан земљотрес од 5,7 степени погодио Бангладеш
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Најмање три особе погинуле су у земљотресу који је погодио јутрос Бангладеш, пренео је Ројтерс.

Њемачки истраживачки центар за геонауке (ГФЗ) саопштио је раније данас да је земљотрес јачине 5,7 степени Рихтерове скале погодио земљу.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Bangladeš

mrtvi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Изузетно откриће кинеских научника: Џиновске панде користе алат!

Занимљивости

Изузетно откриће кинеских научника: Џиновске панде користе алат!

3 ч

0
Данас у већини предјела снијег

Друштво

Данас у већини предјела снијег

3 ч

0
Благојевић: Подршка СНСД-у је подршка интегритету Дејтонског споразума

Република Српска

Благојевић: Подршка СНСД-у је подршка интегритету Дејтонског споразума

3 ч

0
Бејби бум у Српској: Рођена 31 беба

Друштво

Бејби бум у Српској: Рођена 31 беба

3 ч

0

Више из рубрике

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

Свијет

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

12 ч

0
Италију погодило сњежно невријеме

Свијет

Италију погодило сњежно невријеме

12 ч

0
Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

Свијет

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

13 ч

0
У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Свијет

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Ево зашто се многи људи буде око три ујутру?

11

44

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

11

43

Стигла дојава о бомби у Градској управи у Загребу

11

40

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

11

37

Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner