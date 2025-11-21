Снажан земљотрес од 5,7 степени погодио Бангладеш

Извор:
Б92
21.11.2025
08:32
Коментари:0
Најмање три особе погинуле су у земљотресу који је погодио јутрос Бангладеш, пренео је Ројтерс.
Њемачки истраживачки центар за геонауке (ГФЗ) саопштио је раније данас да је земљотрес јачине 5,7 степени Рихтерове скале погодио земљу.
بنگلہ دیش میں 6.0 شدت کے ایک زلزلے نے بنگلادیش کو ہلا کر رکھ دیا۔ زلزلے کا مرکز دارالحکومت سے تقریباً 28 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع تھا!!#BangladeshQuake #EarthquakeAlert #DisasterUpdate #SeismicShock #BangladeshNews #EarthquakeImpact #GlobalAlert #NaturalDisaster #Bangladesh pic.twitter.com/wcllFlwMbu— PAKISTANI (@Pakistani_ne25) November 21, 2025
(б92)
Најновије
Најчитаније
11
49
11
44
11
43
11
40
11
37
Тренутно на програму