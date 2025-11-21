Logo
У Штутгарту први пут обиљежен Дејтонски мировни споразум

Извор:

СРНА

21.11.2025

09:52

У Штутгарту први пут обиљежен Дејтонски мировни споразум
Фото: Срна

У Генералном конзулату БиХ у Штутгарту је уз пригодан програм први пут обиљежен 21. новембар - дан када је закључен Оквирни споразум за мир у БиХ.

Генерални конзул Вера Сајић, захваљујући којој је организован овај пријем, подсјетила је да је Дејтонски споразум донио оно најважније БиХ након крвавог и тешког грађанског рата, а то је мир.

Сајићева је истакла да је мировни споразум ратификовала и Народна скупштина Републике Српске, а дан када је парафиран проглашен је и празником у Српској.

"Дејтонски споразум је за Републику Српску више од мировног споразума. То је гаранција мира, али и наших права. Споразум је дефинисао три конститутивна народа и једнакоправност свих", истакла је Сајићева.

Пливање

Друштво

Са тржишта повучени мишићи за пливање

Она је напоменула да је ово споразум који је највише мијењан у историји.

"Више од двије стотине пута су представници међународне заједнице задирали у одредбе споразума и тумачили га и мијењали, што је доводило до различитих криза унутар БиХ", указала је Сајићева и напоменула да је, нажалост, БиХ једина земља чланица УН којој законе доноси странац, дакле и данас се задире у суверенитет и интегритет БиХ.

Сајићева сматра да је крајње вријеме да након 30 година међународна заједница препусти конститутивним народима да разговарају и да се договарају о својој будућности.

"Боље је стотину дана разговарати него један ратовати. Рат је велико зло јер доноси убиства, разарања и мржњу, а на крају се опет све рјешава и договара за преговарачким столом. Зато данас одајемо почаст миру, јер ништа није светије од мира", истакла је Сајићева.

Милорад Додик-20112025

Република Српска

Додик: Будућност Српске сигурна док год је бране припадници МУП-а

Осим представника српске заједнице из Баден-Виртемберга, предсједника удружења, привредника, доктора, пријему је присуствовао и генерални конзул Србије Драган Димитријевић.

У оквиру обиљежавања уприличен је културно-умјетнички програм у коме су учествовали флаутиста Маја Томашевић, гитариста Данило Јојић, пјесници, те представнице Српског културно просвјетног друштва "Просвјета" Њемачка.

Štutgart

Дејтонски споразум

Obilježavanje

