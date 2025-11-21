Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

Извор:
АТВ
21.11.2025
11:40
Коментари:0
Високи представници уз асистенцју муслимана из Сарајева највећи рушиоци Дејтонског споразума, рекао је данас предсједник СНСД-А Милорад Додик.
''Тридесет година од првог дана када је Дејтонски споразум постигнут кренуло се у рушење од стране муслимана у БиХ и дијела међународног фактора који им је обећао да ће Републику Српску разградити и да је неће бити, те да ће у догледно вријеме направити унитарну Босну'', рекао је Додик.
Република Српска
Додик: Шмит је окупатор и имамо право да се бранимо
Он је рекао да од тада трају покушаји рушења Споразума који даје гаранције за мир у БиХ.
''Од тада до данас покушавају да направе оно што њима одговара. Нису могли, па су пкушали да ми будемо извршиоци радова на својој политичкој смрти, али нису ни у томе успјели'', истакао је Додик.
Република Српска
Додик: За реконструкцију и изградњу путева биће уложено 100 милиона КМ
Он је рекао да је Дејтонски споразум обезбиједио мирно функционисање, али и "показао ароганцију, нетолерантност, силу и насиље и све оно што смо гледали од међународних представника".
''Дејтонски споразум је у великој кризи, разорен у многим елементима. Остао је дио који је нападнут са свих страна - од Уставног суда БиХ, високих представника и то на начин да се деградира начин одлучивања у БиХ'', рекао је Додик, истичући да је БиХ пропала земља, али да је Република Српска спремна на разговор.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
15
24
15
23
15
20
15
16
15
13
Тренутно на програму