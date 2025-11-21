Logo
Large banner

Додик: Шмит је окупатор и имамо право да се бранимо

Извор:

АТВ

21.11.2025

11:14

Коментари:

0
Додик: Шмит је окупатор и имамо право да се бранимо
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Кристијан Шмит је окупатор и фашиста, то је тачно. Не разумијем зашто су реаговале амбасаде Њемачке, Велике Британије. Шмит је овдје непозван, неизабран и тачно је да је рушио Устав БиХ, срушио је Дејтонски споразум, каже предсједник СНСД-а Милорад Додик.

''Тачно је да је показивао неразумну силу од стране међународног фактора. Исто је тачно да управо ове амбасаде нису реаговале када је кршио и Устав и Дејтонски споразум. Он се понаша пацовски овдје у Републици Српској. Не разумијем уопште зашто су те амбасади реаговале. Апсолутно је право наше да се бранимо. Он је окупатор, изданак оне формације, која је 1941. године овдје Србима нанијела огромне губитке. Побили нас. Дошао је ту да по њима на софистициран начин окупира ове просторе, уништавајући нашу историју и право на демократски избор'', рекаоје Додик.

Каже да га потпуно изненађује реакција америчких представника.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: За реконструкцију и изградњу путева биће уложено 100 милиона КМ

''Ми читамо тамо да Трамп каже да Америка неће да се мијеша у унутрашње ствари других земаља. Шта је сад ово, немам појма. Али, у сваком случају, провјерићемо. Ако је предсједник Америке рекао да се њихови службеници неће мијешати унутрашни ствари других земаља, онда је то за нас неки закон. Али, у сваком случају, Сташа Кошарац има право на свој став. Ја браним право на његов став'', наводи Додик.

Каже да је "крајње вријеме да Нијемци покупе овдје заоставштине које су веома лоше за нас".

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Кристијан Шмит

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: За реконструкцију и изградњу путева биће уложено 100 милиона КМ

Република Српска

Додик: За реконструкцију и изградњу путева биће уложено 100 милиона КМ

40 мин

0
Додик: Будућност Српске сигурна док год је бране припадници МУП-а

Република Српска

Додик: Будућност Српске сигурна док год је бране припадници МУП-а

2 ч

0
Горица Додик у посјети породици Савић

Друштво

Посјета оснивача Фондације "Српска кућа" Горице Додик општини Језеро

13 ч

0
Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик

БиХ

Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик

16 ч

12

Више из рубрике

Додик: За реконструкцију и изградњу путева биће уложено 100 милиона КМ

Република Српска

Додик: За реконструкцију и изградњу путева биће уложено 100 милиона КМ

40 мин

0
Обрадовић за АТВ: Чекају нас велики капитални пројекти

Република Српска

Обрадовић за АТВ: Чекају нас велики капитални пројекти

1 ч

0
Каран: Српска се одлучно одупире унитарној БиХ

Република Српска

Каран: Српска се одлучно одупире унитарној БиХ

1 ч

2
У Републици Српској сутра почиње предизборна тишина

Република Српска

У Републици Српској сутра почиње предизборна тишина

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Ево зашто се многи људи буде око три ујутру?

11

44

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

11

43

Стигла дојава о бомби у Градској управи у Загребу

11

40

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

11

37

Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner