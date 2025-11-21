Додик: Шмит је окупатор и имамо право да се бранимо

Извор:
АТВ
21.11.2025
11:14
Коментари:0
Кристијан Шмит је окупатор и фашиста, то је тачно. Не разумијем зашто су реаговале амбасаде Њемачке, Велике Британије. Шмит је овдје непозван, неизабран и тачно је да је рушио Устав БиХ, срушио је Дејтонски споразум, каже предсједник СНСД-а Милорад Додик.
''Тачно је да је показивао неразумну силу од стране међународног фактора. Исто је тачно да управо ове амбасаде нису реаговале када је кршио и Устав и Дејтонски споразум. Он се понаша пацовски овдје у Републици Српској. Не разумијем уопште зашто су те амбасади реаговале. Апсолутно је право наше да се бранимо. Он је окупатор, изданак оне формације, која је 1941. године овдје Србима нанијела огромне губитке. Побили нас. Дошао је ту да по њима на софистициран начин окупира ове просторе, уништавајући нашу историју и право на демократски избор'', рекаоје Додик.
Каже да га потпуно изненађује реакција америчких представника.
Република Српска
Додик: За реконструкцију и изградњу путева биће уложено 100 милиона КМ
''Ми читамо тамо да Трамп каже да Америка неће да се мијеша у унутрашње ствари других земаља. Шта је сад ово, немам појма. Али, у сваком случају, провјерићемо. Ако је предсједник Америке рекао да се њихови службеници неће мијешати унутрашни ствари других земаља, онда је то за нас неки закон. Али, у сваком случају, Сташа Кошарац има право на свој став. Ја браним право на његов став'', наводи Додик.
Каже да је "крајње вријеме да Нијемци покупе овдје заоставштине које су веома лоше за нас".
Република Српска
40 мин0
Република Српска
2 ч0
Друштво
13 ч0
БиХ
16 ч12
Република Српска
40 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
49
11
44
11
43
11
40
11
37
Тренутно на програму