Посјета оснивача Фондације "Српска кућа" Горице Додик општини Језеро

Оснивач Фондације ,,Српска кућа", Горица Додик данас је посјетила општину Језеро и заједно са представницима локалне заједнице обишла шесточлану породицу Савић, којој је ова Фондација изградила нову породичну кућу.
Иако су грађевински радови на кући завршени у марту 2025. године, Горица Додик је овом приликом дошла како би се лично увјерила у услове живота породице Савић и начине на које им је нови дом унаприједио свакодневицу. Породица је у међувремену усељена и данас живи у знатно бољим, сигурнијим и достојанственијим условима.
Захваљујући истрајности Фондације и подршци општине Језеро, кућа је успјешно завршена и предата породици, која сада има прилику за нови почетак. Горица Додик изразила је задовољство што је пројекат успјешно приведен крају, истичући да је мисија Фондације да помаже породицама широм Републике Српске и јача осјећај заједништва и хуманости.
Начелница општине Језеро, Снежана Ружичић, и породица Савић упутили су искрену захвалност Фондацији ,,Српска кућа" и Горици Додик на несебичној подршци, хуманости и истрајности током читавог процеса.
