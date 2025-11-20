Logo
Large banner

Посјета оснивача Фондације "Српска кућа" Горице Додик општини Језеро

Извор:

АТВ

20.11.2025

22:39

Коментари:

0
Горица Додик у посјети породици Савић
Фото: Уступљена фотографија

Оснивач Фондације ,,Српска кућа", Горица Додик данас је посјетила општину Језеро и заједно са представницима локалне заједнице обишла шесточлану породицу Савић, којој је ова Фондација изградила нову породичну кућу.

Иако су грађевински радови на кући завршени у марту 2025. године, Горица Додик је овом приликом дошла како би се лично увјерила у услове живота породице Савић и начине на које им је нови дом унаприједио свакодневицу. Породица је у међувремену усељена и данас живи у знатно бољим, сигурнијим и достојанственијим условима.

Вјера црква кадионица свештеник

Друштво

У поноћ обавезно изговорите ову молитву: Вјерује се да ће је Архангел Михаило услишити

Захваљујући истрајности Фондације и подршци општине Језеро, кућа је успјешно завршена и предата породици, која сада има прилику за нови почетак. Горица Додик изразила је задовољство што је пројекат успјешно приведен крају, истичући да је мисија Фондације да помаже породицама широм Републике Српске и јача осјећај заједништва и хуманости.

Начелница општине Језеро, Снежана Ружичић, и породица Савић упутили су искрену захвалност Фондацији ,,Српска кућа" и Горици Додик на несебичној подршци, хуманости и истрајности током читавог процеса.

Гориц Додик-Језеро

Подијели:

Тагови:

Горица Додик

Српска кућа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''

Свијет

Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''

1 ч

0
Огласила се д‌јевојка којој су бх. навијачи у Бечу пјевали ''Изађи мала''

Фудбал

Огласила се д‌јевојка којој су бх. навијачи у Бечу пјевали ''Изађи мала''

1 ч

0
Амиџић: Полиција је темељ наше Републике

Република Српска

Амиџић: Полиција је темељ наше Републике

1 ч

0
Путин: Главни задатак - остваривање циљева специјалне војне операције

Свијет

Путин: Главни задатак - остваривање циљева специјалне војне операције

1 ч

0

Више из рубрике

У поноћ обавезно изговорите ову молитву: Вјерује се да ће је Архангел Михаило услишити

Друштво

У поноћ обавезно изговорите ову молитву: Вјерује се да ће је Архангел Михаило услишити

1 ч

0
Веће пензије од јануара

Друштво

Веће пензије од јануара

4 ч

0
Зашто је ове године Аранђеловдан посна слава?

Друштво

Зашто је ове године Аранђеловдан посна слава?

5 ч

0
Сутра пад температуре и снијег: Стиже права зима

Друштво

Сутра пад температуре и снијег: Стиже права зима

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

14

Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

23

10

Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

23

01

Италију погодило сњежно невријеме

22

51

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

22

48

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner