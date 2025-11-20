Logo
Зашто је ове године Аранђеловдан посна слава?

Она

20.11.2025

18:32

Зашто је ове године Аранђеловдан посна слава?
Аранђеловдан је један од најшире слављених празника у Србији. Свети Архангел Михаило важи за чувара дома, породице и вјере, па овај дан увијек носи посебан осјећај сабраности. И баш ту, сваке године, изнова се појави исто питање: Да ли је Аранђеловдан посна или мрсна слава и зашто се уопште пости на тај дан?

Одговор је једноставнији него што људи мисле. Ове године Аранђеловдан пада у петак, 21. новембра, а ево шта то онда значи.

Српска православна црква има јасно правило. Аранђеловдан је сам по себи мрсна слава, али ако падне у сриједу или петак, трпеза се припрема посно. Значи, пост не постоји због самог празника, већ зато што су та два дана у недјељи традиционално посна без обзира на све.

Тако је било и биће, јер сриједа и петак у хришћанској традицији носе своју симболику: сриједа подсјећа на издају Христа, а петак на распеће. Због тога су ти дани кроз цијелу годину посни, укључујући и велике празнике.

Зашто онда људи често верују да на Аранђеловдан "мора" да се пости

Зато што се овај празник често повезује са снажним духовним значењем и осјећајем поштовања према Светом Архангелу Михаилу. Он је војвода небеских сила, симбол борбе против таме и заштитник правде. У многим породицама, чак и када Аранђеловдан падне у мрсни дан, људи из навике припремају лакшу трпезу, више нагињући духовној страни празника него гастрономској.

Пост се тада доживљава као лични чин захвалности или молитве, начин да се човјек смири, окрене себи, и да се на трен прекине са свакодневним претјеривањима. То није обавеза, већ одлука.

Шта значи постити на овај дан

У духовном смислу, пост на Аранђеловдан, када падне у сриједу или петак, представља:

-поштовање према традицији

-мали унутрашњи ресет

-ренутак да се човјек приземи

-симбол чишћења мисли и намјера

-поруку скромности пред празник који носи снажну симболику заштите.

Вјерници вјерују да је овај дан посебно добар за молитву за дом, дјецу и здравље, јер се Светом Архангелу Михаилу приписује моћ да штити од невоља и доноси мир у кућу.

Трпеза се не памти по обиљу, већ по смислу

Зато се на посни Аранђеловдан најчешће спрема риба, пасуљ, суво воће, салате, посне пите и колачи. Људи воле да кажу да овај празник "не тражи" много, већ само чист дух и сабраност. Фокус је на породици, заједништву и молитви, а не на храни.

У данима пред зимску сезону, када се домови затварају и људи више бораве унутра, Аранђеловдан дјелује као мала духовна пауза. Зато је пост, кад падне, природан и смислен дио тог дана.

