Нова драма у РК Борац: Куваља одбија да напусти предсједничку функцију

У РК Борац нова драма на помолу.
Након што су делегати клупске скупштине изгласали смјену Владимира Куваљe и на предсједничку функцију устоличили Дарка Савића стиже нови заплет.
РК Борац данас се огласио саопштењем у којем се наводи да Владимир Куваља одбија да преда дужност, клупске печате и платне картице, али и кључеве од просторија.
“У циљу тачног информисања јавности и страха од злоупотребе имена и печата Рукометног клуба Борац, обраћамо вам се саопштењем.
На скупштини клуба одржаној 17.11. у конференцијској сали СЦ Борик, претходна управа на челу са господином Куваљом разријешена је дужности те именована нова на челу са господином Савићем.
Тиме је истог тренутка дужност претходног предсједника УО престала, а дужност новог почела.
Дана 18.11. у 11.41 часова дописом електронске поште новоизабрани предсједник УО господин Дарко Савић обавијестио је претходног предсједника УО господина Владимира Куваљу о термину примопредаје клупских печата, шифара, платних картица и кључева клупских просторија. Заказани термин је наредног дана 19.11. у 15 часова. Именована је комисија за примопредају коју чине два члана УО и два члана скупштине.
Бивши предсједник инсистирао је да му се писмено доставе записници и одлуке скупштине по којима је он разријешен дужности, те одбио извршити примопредају у првобитно договореном термину.
Након што су потписани записници и одлуке највишег тијела клуба – Скупштине истом достављени од стране предсједника скупштине, заказана је нова примопредаја. Термин је четвртак 20.11. у 15 часова. Овај пут онако како је претходник тражио.
Након заказане примопредаје, Куваља се сјетио новог захтјева и тражио да се од рачуноводства доставе бруто биланси за тромјесечни период. Колики нонсенс такав захтјев представља говори то да се исти праве за период 1.1. до 31.12. те да их је нелогично правити за тромјесечни период његовог управљања.
Предсједник скупштине Милош Грујић је путем електронске поште јасно и недвосмислено дао до знања да бруто биланси не одлажу примопредају и да ће се непостојање истих констатовати кроз записник. Нагласио је да свако даље одлагање примопредаје представља опструкцију примопредаје и злоупотребу положаја. Све у циљу очувања угледа клуба, те страха од лажног представљања. Печат и званични подаци се и даље налазе код претходника Владимира Куваље.
Сав овај период ми, навијачи нашег Борца, трудили смо се да будемо достојанствени и да идејама препородимо наш клуб. Наше идеје су наишле на одобравање чланова скупштине, те су га исти легитимно склонили са чела клуба и подржали нашу идеју транспарентног, градског и модерног клуба. Очигледно овако више не иде. Информације које смо у првом саопштењу изнијели у јавност само су врх леденог бријега о ситуацији у клубу. Наше жеље су да се име клуба више не провлачи кроз медије у негативном контексту, али очигледно да структуре које желе да приватизују клуб не мисле исто.
Данас је усљед отуђења печата и лажног представљања позвана и полиција. Такође, наш правни тим ради на пријави против Владимира Куваље.
Ми смо за наш клуб спремни да идемо до краја, вјерујемо да до тога неће доћи. Позивамо институције Републике Српске да заштите интерес Великана и не дозволе даље одлагање неизбјежног.
Борац против свих!” , наводи се у саопштењу РК Борац
