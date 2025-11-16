„Трофеј Градишке 2025“ окупио најбоље младе џудисте у региону

Аутор:Теодора Беговић
Градишка је и ове године била домаћин великог спортског догађаја. Четврти међународни џудо турнир окупио је преко 800 младих такмичара из Аустрије, Словеније, Србије, Хрватске и БиХ. Организатор такмичења је Џудо клуб „Козара“ из Градишке који већ годинама промовише борилачки дух и спортске вриједности.
Џудо турнир „Трофеј Градишке“ окупио је велики број младих такмичара. Међу њима су већ познати шампиони, најмлађи који се такмиче први пут, али има и оних са посебним потребама који се равноправно такмиче у својим категоријама. Такмичари истичу да им је најважније ново искуство и лијепо дружење.
"Прошле године сам био првак Републике Српске и првак БиХ. Ове године се нисам нешто прославио, али сљедећа година је моја и биће још боље", рекао је Лазар Бубњевић, такмичар.
"Шести пут се такмичим. Долазим из „Кодокана“. Осјећам се радосно и хвала тренерима и хвала свима што ми помажу, каже Марија Савић, такмичар.
"Супер је. Ово ми је једно од бољих такмичења. Сређено је јако овдје. Људи су весели и лијепо су нас дочекали", каже Олег Грбић, такмичар.
За успјех у џуду потребна је велика дисциплина и свакондвени тренинг, поручују тренери, наглашавајући да овај спорт од малих ногу захтијева озбиљан рад.
"Џудо је захтијеван спорт. Наша дјеца морају да тренирају сваки дан да би изашла на такмичење. По томе се разликујемо од других спортова гдје су прихватљиве мале паузе. Џудо је такав спорт гдје сви тренирају сваки дан, ако ти изостанеш одмах каскаш за осталима", каже Владан Шикуљак, Џудо клуб „Кодокан“ Бања Лука.
Организатори истичу да је овај догађај од великог значаја за промоцију овог спорта и омладинског такмичења, те да припрема оваквог турнира захтијева велику посвећеност.
"Задовољство је видјети оволики број учесника, поготово што је велики број учесника, много дјеце из пет земаља у региону. Овиме се показује велика оправданост што смо завршили ову дворану. Пет година њеног постојања из дана у дан показује да је све више такмичења, нема слободних термина за тренинг. Због тога је велико задовољство бити данас овдје, на такмичењу гдје учествују дјеца и гдје смо их сви заједно на један дан одвојили од телефона", рекао је Драгутин Ковачевић, начелник Службе градоначелника.
"Велики је број људи који морају данас да раде јер је ово веома тешко искординисати да би штимало, да би почело на вријеме, да би сви учесници и тренери, а посебно ова мала дјеца били задовољни и да би се поново вратили", рекао је Сашка Тркуља, организатор турнира и предсједник тренера.
Овогодишњи турнир „Трофеј Градишке 2025“ пружио је прилику младим џудистима да расту и напредују кроз такмичење, што овај турнир позиционира као један од важнијих догађаја у региону. Организатори поручују да ће сљедеће године овај турнир окупити још већи број такмичара.
