Logo
Large banner

Први Меморијални боксерски турнир "Огњен Којић"

Извор:

Глас Српске

15.11.2025

09:41

Коментари:

0
Први Меморијални боксерски турнир "Огњен Којић"
Фото: Уступљена фотографија

У организацији Боксерског клуба Деспот у суботу 22. новембра у дворани "Обилићево" са почетком од 17 часова биће одржан Први меморијал турнир "Огњен Оги Који" у знак сјећања на слијепог младића, који је завршио Академију умјестности, смјер музички педагог и теоретичар, а дуги низ година рекреативно тренирао бокс.

Преминуо је 10. децембра прошле године послије борбе са тешком болешћу, а клуб у који је редовно долазио на тренинге и његов тренер Божидар Пејаковић нису га заборавили.

- Свему оном што је у свом кратком животу радио био је изузетно посвећен, нарочито музици и боксу и ово је мали начин да му се одужимо. Тешко је у неколико ријечи описати са коликом је вољом долазио на тренинге, а поред тога имао је многобројне обавезе и током школовања, али и касније када је био запослен у вртићу као музички педагог – нагласио је Пејаковић,

Планирано је да се на турниру одржи петнаестак борби, а искусни тренер вјерује да ће дворана "Обилићево" тог дана бити пуна, јер ће многи на овај начин жељети још једном да се присјете Којића.

- На овој смотри, која је омладинског карактера наступиће боксери У-15, У-17 и У-19, а биће и једна сениорска борба. За сада имамо сигурних 13 парова, али вјерујем да ће их на крају бити 14 или 15 – нагласио је Пејаковић, који иза себе има веома успјешну боксерску каријеру.

Ова смотра имаће међународни карактер.

- Поред боксера из Републике Српске и БиХ наступиће млади такмичари из Словачке, Мађарске, Словеније, Србије и Црне Горе. Вјерујем да ће ова смотра испунити очекивања и да нам бити путоказ за будућност, јер планирано да крајем сваке године организујемо овај меморијални турнир – рекао је Пејаковић.

Rakija

Регион

Возачу из Хрватске пријети затвор због 40 литара ракије

Као и већина спортских колектива и Боксерски клуб Деспот кубури са финансијама, а ријетки су они који су помогли у организацији овог турнира.

- Све се свело на неколико пријатеља и спонзора, којима се ово приликом захваљујем. Надам се да ће се у наредним данима и неке од надлежних институција укључити у организацију и да ћемо Бањалуку и Републику Српску представити правом свјетлу – додао је Пејаковић.

Признање

Огњен Којић је на 67. Избору десет најбољих спортиста Републике Српске у организацији "Гласа Српске", који је одржан 14. децембра 2021. године добио је признање за изузетан спортски подухват.

(Глас Српске)

Подијели:

Тагови:

sport

бокс

Memorijalni turnir

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Извучен тикет вриједан скоро милијарду долара!

Занимљивости

Извучен тикет вриједан скоро милијарду долара!

4 ч

0
Проглашена ванредна ситуација у Енглеској!

Свијет

Проглашена ванредна ситуација у Енглеској!

4 ч

0
Трамп: САД ће извести нуклеарне пробе

Свијет

Трамп: САД ће извести нуклеарне пробе

4 ч

0
Огласила се Мирка: Ево шта сада ради

Сцена

Огласила се Мирка: Ево шта сада ради

5 ч

0

Више из рубрике

Швајцарац заронио 56 метара испод леда и оборио свјетски рекорд

Остали спортови

Швајцарац заронио 56 метара испод леда и оборио свјетски рекорд

1 д

0
Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

Остали спортови

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

1 д

0
Дјевојка из Шипова остварила сан и истрчала највећи маратон на свијету

Остали спортови

Дјевојка из Шипова остварила сан и истрчала највећи маратон на свијету

2 д

0
Познати спортиста пронађен мртав у затворској ћелији

Остали спортови

Познати спортиста пронађен мртав у затворској ћелији

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

00

Борац и Раднички играју утакмицу у част Младена Жижовића

13

56

Српска одала почаст херојима

13

50

Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

13

49

Више од 20 повријеђених од експлозија у индустријском парку

13

46

Милан Станковић показао како изгледа оброк монаха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner