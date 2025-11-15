Први Меморијални боксерски турнир "Огњен Којић"

Извор:
Глас Српске
15.11.2025
09:41
У организацији Боксерског клуба Деспот у суботу 22. новембра у дворани "Обилићево" са почетком од 17 часова биће одржан Први меморијал турнир "Огњен Оги Који" у знак сјећања на слијепог младића, који је завршио Академију умјестности, смјер музички педагог и теоретичар, а дуги низ година рекреативно тренирао бокс.
Преминуо је 10. децембра прошле године послије борбе са тешком болешћу, а клуб у који је редовно долазио на тренинге и његов тренер Божидар Пејаковић нису га заборавили.
- Свему оном што је у свом кратком животу радио био је изузетно посвећен, нарочито музици и боксу и ово је мали начин да му се одужимо. Тешко је у неколико ријечи описати са коликом је вољом долазио на тренинге, а поред тога имао је многобројне обавезе и током школовања, али и касније када је био запослен у вртићу као музички педагог – нагласио је Пејаковић,
Планирано је да се на турниру одржи петнаестак борби, а искусни тренер вјерује да ће дворана "Обилићево" тог дана бити пуна, јер ће многи на овај начин жељети још једном да се присјете Којића.
- На овој смотри, која је омладинског карактера наступиће боксери У-15, У-17 и У-19, а биће и једна сениорска борба. За сада имамо сигурних 13 парова, али вјерујем да ће их на крају бити 14 или 15 – нагласио је Пејаковић, који иза себе има веома успјешну боксерску каријеру.
Ова смотра имаће међународни карактер.
- Поред боксера из Републике Српске и БиХ наступиће млади такмичари из Словачке, Мађарске, Словеније, Србије и Црне Горе. Вјерујем да ће ова смотра испунити очекивања и да нам бити путоказ за будућност, јер планирано да крајем сваке године организујемо овај меморијални турнир – рекао је Пејаковић.
Као и већина спортских колектива и Боксерски клуб Деспот кубури са финансијама, а ријетки су они који су помогли у организацији овог турнира.
- Све се свело на неколико пријатеља и спонзора, којима се ово приликом захваљујем. Надам се да ће се у наредним данима и неке од надлежних институција укључити у организацију и да ћемо Бањалуку и Републику Српску представити правом свјетлу – додао је Пејаковић.
Признање
Огњен Којић је на 67. Избору десет најбољих спортиста Републике Српске у организацији "Гласа Српске", који је одржан 14. децембра 2021. године добио је признање за изузетан спортски подухват.
