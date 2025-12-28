Психијатри све више повезују појаву психозе са коришћењем вјештачке интелигенције

Извор:
Водећи психијатри сматрају да кориштење чет-ботова са вјештачком интелигенцијом може да буде повезано са случајевима психозе, пише данас "Волстрит џурнал".
Протеклих месеци појавиле су се десетине потенцијалних случајева људи који пате од психозе након што су водили дуге разговоре са чет-ботовима компаније "ОпенАИ" и чет џи-пи-тијем.
Други произвођачи чет-ботова такође су признали да њихови производи доприносе настанку проблема са менталним здрављем.
Неколико људи је након тога извршило самоубиство, а догодило се и најмање једно убиство, навео је "Волстрит џурнал".
Психијатар са Универзитета "Калифорнија" у Сан Франциску Кит Саката лијечио је 12 хоспитализованих пацијената са психозом изазваном вештачком интелигенцијом, као и још три случаја у дневној болници.
"Технологија можда не уводи у нереално сагледавање стварности, али особа говори рачунару да је то њена стварност, а компјутер је прихвата као истину и рефлектује је назад, тако да је саучесник у креирању те заблуде", навео је Саката.
Професор психијатрије на Универзитету "Калифорније" у Ирвину Адријан Преда рекао је да ништа слично није забиљежено у људској историји.
Портпарол "ОпенАИ-а" изјавио је да настављају да унапређују обуку чет џи-пи-тија да препозна и реагује на знаке менталног или емоционалног стреса, смири тензију током разговора и усмјери људе да потраже подршку у стварном свијету.
Љекари су навели да су недавни случајеви, повезани са вјештачком интелигенцијом, другачији, јер чет-ботови учествују у стварању заблуда и понекад их појачавају.
Надају се да ће даљим истраживањем утврдити да ли вјештачка интелигенција заправо може да покрене проблеме са менталним здрављем.
