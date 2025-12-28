Logo
Large banner

Психијатри све више повезују појаву психозе са коришћењем вјештачке интелигенције

Извор:

СРНА

28.12.2025

17:34

Коментари:

0
Вјештачка интелигенција
Фото: Pixabay

Водећи психијатри сматрају да кориштење чет-ботова са вјештачком интелигенцијом може да буде повезано са случајевима психозе, пише данас "Волстрит џурнал".

Протеклих месеци појавиле су се десетине потенцијалних случајева људи који пате од психозе након што су водили дуге разговоре са чет-ботовима компаније "ОпенАИ" и чет џи-пи-тијем.

Други произвођачи чет-ботова такође су признали да њихови производи доприносе настанку проблема са менталним здрављем.

Неколико људи је након тога извршило самоубиство, а догодило се и најмање једно убиство, навео је "Волстрит џурнал".

Психијатар са Универзитета "Калифорнија" у Сан Франциску Кит Саката лијечио је 12 хоспитализованих пацијената са психозом изазваном вештачком интелигенцијом, као и још три случаја у дневној болници.

"Технологија можда не уводи у нереално сагледавање стварности, али особа говори рачунару да је то њена стварност, а компјутер је прихвата као истину и рефлектује је назад, тако да је саучесник у креирању те заблуде", навео је Саката.

Професор психијатрије на Универзитету "Калифорније" у Ирвину Адријан Преда рекао је да ништа слично није забиљежено у људској историји.

Портпарол "ОпенАИ-а" изјавио је да настављају да унапређују обуку чет џи-пи-тија да препозна и реагује на знаке менталног или емоционалног стреса, смири тензију током разговора и усмјери људе да потраже подршку у стварном свијету.

Љекари су навели да су недавни случајеви, повезани са вјештачком интелигенцијом, другачији, јер чет-ботови учествују у стварању заблуда и понекад их појачавају.

Надају се да ће даљим истраживањем утврдити да ли вјештачка интелигенција заправо може да покрене проблеме са менталним здрављем.

Подијели:

Тагови:

Вјештачка интелигенција

psihički bolesnik

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Овај уобичајени прехрамбени састојак може обликовати здравље дјетета за цијели живот

Здравље

Овај уобичајени прехрамбени састојак може обликовати здравље дјетета за цијели живот

1 д

0
Болница, научник

Здравље

Нова нада у борби против рака: Нанотијелима научници разарају унутрашњу структуру карцинома

2 д

0
Овај природни сок је спас за плућа: Потребне су вам само двије намирнице

Здравље

Овај природни сок је спас за плућа: Потребне су вам само двије намирнице

2 д

0
Расте број обољелих, Батут издао хитно упозорење

Здравље

Расте број обољелих, Батут издао хитно упозорење

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

ХОРОР! Мушкарац убио девет особа, међу њима четворо његове дјеце

20

09

Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити

19

53

Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

19

41

Смијењени украјински команданти! Лагали о стању на фронту, што су Руси дебело казнили!

19

35

Материце – мајка је највећа светиња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner