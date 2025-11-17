Logo
Куваља више није предсједник Борца

Глас Српске

17.11.2025

20:11

Куваља више није предсједник Борца
Фото: АТВ

Владимир Куваља смијењен је са функције предсједника РК Борац послије само три мјесеца на овој функцији, иако је он у јављају за "Глас Српске" истакао да је сам одлучио да се повуче.

На сједници која се овог пута одржава у дворани "Борик", у току гласања био је присутан 21 члан. За разрјешење Куваље гласало је 20 чланова скупштине док је један био суздржан.

Алдина Јахић

Хроника

Свједок описао посљедње тренутке Алдине Јахић: Био је мртав-хладан

Након свега очекује се да се одмах изабере нови предсједник клуба и именује нови састав Управног одбора, пише "Глас Српске".

Тагови:

Vladimir Kuvalja

RK Borac

