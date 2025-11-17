Куваља више није предсједник Борца

Извор:
Глас Српске
17.11.2025
20:11
Владимир Куваља смијењен је са функције предсједника РК Борац послије само три мјесеца на овој функцији, иако је он у јављају за "Глас Српске" истакао да је сам одлучио да се повуче.
На сједници која се овог пута одржава у дворани "Борик", у току гласања био је присутан 21 члан. За разрјешење Куваље гласало је 20 чланова скупштине док је један био суздржан.
Након свега очекује се да се одмах изабере нови предсједник клуба и именује нови састав Управног одбора, пише "Глас Српске".
