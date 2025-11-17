Додик: Снага Српске је у њеним људима

Извор:
АТВ
17.11.2025
20:04
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је Језеро мали крај великог срца, дио Републике Српске који показује колико српски народ зна бити истрајан и везан за своју земљу.
"Снага Српске је у њеним људима - у сваком мјесту, сваком гласу и сваком дому", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс и додао:
БиХ
У четвртак хитна сједница о буџету
"Зато 23. новембра бирамо сигурност и стабилност. Бирамо Синишу Карана."
Језеро је мали крај великог срца, дио Републике Српске који показује колико наш народ зна бити истрајан и везан за своју земљу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 17, 2025
Снага Српске је у њеним људима - у сваком мјесту, сваком гласу и сваком дому.
Зато 23. новембра бирамо сигурност и стабилност.
Бирамо Синишу Карана. pic.twitter.com/Tk7g9qOf7u
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
22
12
22
05
21
56
21
54
21
48
Тренутно на програму