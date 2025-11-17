Logo
Додик: Снага Српске је у њеним људима

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је Језеро мали крај великог срца, дио Републике Српске који показује колико српски народ зна бити истрајан и везан за своју земљу.

"Снага Српске је у њеним људима - у сваком мјесту, сваком гласу и сваком дому", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс и додао:

Дом народа ПС БиХ

БиХ

У четвртак хитна сједница о буџету

"Зато 23. новембра бирамо сигурност и стабилност. Бирамо Синишу Карана."

