Умрло 49 људи због употребе илегалних лијекова

Извор:
СРНА
17.11.2025
20:07
Коментари:0
Холандски тужиоци саопштили су да истражују најмање 49 смртних случајева који би могли бити повезани са илегалном веб-продавницом лијекова која је угашена у августу.
Усудском поступку против власника веб-сајта “Фанкепс”, тужиоци су рекли да су видјели јаку везу између смрти 27 углавном младих људи и употребе производа које су наручили на том сајту.
Током истраге, откривена су још 22 случаја који би такође могли бити повезани са овим веб-сајтом, док су посљедњих дана родитељи још четири преминуле особе пријавили могућу везу.
Република Српска
Додик: Снага Српске је у њеним људима
Власници веб-сајта ухапшени су у августу и осумњичени су за трговину лијековима без дозволе и продају лијекова без потребних рецепата.
Они су се, такође, бавили и такозваним дизајнерским дрогама, супстанцама које су готово потпуне копије илегалних дрога са довољно мањих измјена да би биле легалне.
Најновије
Најчитаније
22
05
21
56
21
54
21
48
21
44
Тренутно на програму