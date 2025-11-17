Logo
Large banner

Умрло 49 људи због употребе илегалних лијекова

Извор:

СРНА

17.11.2025

20:07

Коментари:

0
Умрло 49 људи због употребе илегалних лијекова
Фото: pexels/Polina Tankilevitch

Холандски тужиоци саопштили су да истражују најмање 49 смртних случајева који би могли бити повезани са илегалном веб-продавницом лијекова која је угашена у августу.

Усудском поступку против власника веб-сајта “Фанкепс”, тужиоци су рекли да су вид‌јели јаку везу између смрти 27 углавном младих људи и употребе производа које су наручили на том сајту.

Током истраге, откривена су још 22 случаја који би такође могли бити повезани са овим веб-сајтом, док су посљедњих дана родитељи још четири преминуле особе пријавили могућу везу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Снага Српске је у њеним људима

Власници веб-сајта ухапшени су у августу и осумњичени су за трговину лијековима без дозволе и продају лијекова без потребних рецепата.

Они су се, такође, бавили и такозваним дизајнерским дрогама, супстанцама које су готово потпуне копије илегалних дрога са довољно мањих измјена да би биле легалне.

Подијели:

Таг:

lijekovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Снага Српске је у њеним људима

Република Српска

Додик: Снага Српске је у њеним људима

2 ч

0
У четвртак хитна сједница о буџету

БиХ

У четвртак хитна сједница о буџету

2 ч

0
Амиџић: Рјешење проблема БХРТ-а је у смјени менаџмента

БиХ

Амиџић: Рјешење проблема БХРТ-а је у смјени менаџмента

2 ч

0
Вулић: Сједница у тону апсолутног политиканства

БиХ

Вулић: Сједница у тону апсолутног политиканства

2 ч

0

Више из рубрике

ЕУ планира увести "порез на масноћу"

Здравље

ЕУ планира увести "порез на масноћу"

3 ч

0
Стручњаци открили: Ево колико сати сна представља претјерано спавање

Здравље

Стручњаци открили: Ево колико сати сна представља претјерано спавање

6 ч

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Коначно откривена генетска мутација која изазива Кронову болест

9 ч

0
Штакор пренио хепатитис на човјека

Здравље

Штакор пренио хепатитис на човјека

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

05

Додик: 23. новембра бирамо сигурност, знање и уставобранитеља

21

56

Наташа Беквалац се огласила због снимка на ком плеше: ''Молим вас немојте да ме понижавате''

21

54

ЕУ изазвала потпуни хаос: Људи падају у несвијест на аеродромима

21

48

Медведев: За разлику од Запада, Русија никога није држала у колонијалном заточеништву

21

44

Дјед, син и унук из Србије направили хаос на улицама Беча: На крају завршили на суду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner