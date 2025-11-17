Logo
Стручњаци открили: Ево колико сати сна представља претјерано спавање

Магазин новости

17.11.2025

15:41

Фото: pexels/Vlada Karpovich

Имати довољан иквалитетан сан је несумњиво један од најважнијих фактора када је у питању наше ментално и физичко здравље и квалитет живота.

Правилан сан не само да нас чини свјежим и спремним за дан, већ и помаже срцу и крвним судовима, промовише здраву равнотежу хормона глади и помаже имунолошком систему. За већину људи, седам до девет сати сна сваке ноћи је довољно, иако ваше године, ниво активности и здравље могу да утичу на тај број.

Док је недостатак сна широко распрострањен проблем, превише спавања такође може бити разлог за забринутост. Али колико превише је заправо превише спавања?

Стручњаци дефинишу прекомјерно спавање као спавање дуже од девет сати у периоду од 24 сата. Вјероватно сте то радили и раније када се опорављате од стресне радне недјеље, ужурбаног викенда или ако се ваше тијело борило против прехладе.

- У тим случајевима, прекомјерно спавање је нормално - каже Сафиа Кан, специјалиста за поремећаје спавања и доцент на одјељењу породичне и друштвене медицине и одјељењу за неурологију у UT Southvestern Medical Center у Даласу.

- Ако се касно будите само да бисте надокнадили сан, то се зове сан за опоравак. Али када то радите уобичајено и спавате више од осам или девет сати сваког дана, то би било претјерано спавање.

Шта узрокује претјерано спавање?

Претјерано спавање обично указује да се нешто друго дешава, као што је основни поремећај спавања или неко друго здравствено стање.

- Претјерано спавање је више симптом него дијагноза. Најчешћи узроци које посматрамо када неко каже да спава више од девет сати ноћу је да ли је то ефекат лијекова или медицински, психијатријски или неуролошки поремећај. Ако то није разлог, то би могао бити поремећај спавања - објашњава Кан.

Спавање

