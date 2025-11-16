Штакор пренио хепатитис на човјека

Извор:
Хепатитис штакора, болест која је досад била позната само у Хонг Конгу, Сјеверној Америци, Шпанијиј и Француској, сада је по први пут потврђена и код човјека у Њемачкој. Ради се о варијанти вируса хепатитиса Е (ratHEV) која се преноси са штакора, а овај случај отвара нова питања о ширењу зоонотских болести.
Први случај преноса штакорског хепатитиса на човјека забиљежен је 2018. године у Хонг Конгу. До тада су стручњаци вјеровали да се тај сој вируса не може пренијети на људе. Убрзо након тога услиједио је још један случај, такође у Хонг Конгу, а појединачне заразе касније су забиљежене у Шпанији, Француској и Сјеверној Америци, пише Хеуте.ат.
Сада су истраживачи с берлинске болнице Charité, предвођени Виктором Максом Корманом, потврдили да је вирус стигао и у Њемачку. Откривен је код мушкарца с подручја Берлина у склопу студије у којој су анализирани узорци више од 1000 особа у периоду од 2022. до 2024. године.
У тренутку открића, мушкарац је показивао знакове хепатитиса, првенствено повишене јетрене вриједности. Како се наводи у часопису “Јоурнал оф Hepatology”, његово стање првобитно је протумачено као “токсичност узрокована хемотерапијом”.
Прави узрок откривен је тек ПЦР тестом. Пацијент, који је “у педесетим годинама” и ослабљеног имунитета, опоравио се самостално без специфичне терапије. Отприлике шест недјеља касније, налази су му се нормализовали, а поновно тестирање годину дана касније било је негативно.
Истраживачи наводе да је сој вируса идентификован код пацијента уско повезан с онима пронађеним код дивљих штакора у Берлину. Међутим, још увијек није јасно како се мушкарац заразио, је ли био у изравном контакту са штакорима и њиховим излучевинама или је вирус унио путем контаминиране хране.
– То је предмет актуалног истраживања – поручују из њемачког Савезног уреда за процјену ризика (БфР). За поређење, уобичајени вируси хепатитиса Е најчешће се преносе конзумацијом недовољно термички обрађеног меса свиња и дивљачи.
Колику опасност хепатитис штакора представља за људе, још није у потпуности јасно.
– Међутим, резултати истраживања сугеришу да се ratHEV мора узети у обзир као нови зоонотски узрочник болести у Њемачкој и средњој Европ – изјавио је Реимар Јохне из БфР.
Зоонозе су заразне болести које се могу преносити са животиња на људе, попут птичје грипе или коронавируса. Сви вируси хепатитиса могу узроковати упалу јетре. Према Институту Роберт Koch, многе инфекције класичним хепатитисом Е пролазе благо и без симптома, често наликујући грипи.
Код пацијента у Њемачкој, болест се манифестовала првенствено кроз повишене јетрене вриједности.
У једном од случајева из Хонг Конга, симптоми су укључивали болове у стомаку, губитак апетита, губитак тежине и главобољу. Код особа са здравим имунитетом, посебна терапија у правилу није потребна, преноси Аваз.
