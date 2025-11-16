Уклета гатачка фотеља: Мандић гласао сам за себе? Утврђен сукоб интереса

Извор:
АТВ
16.11.2025
11:10
Коментари:0
Предсједник Скупштине општине Гацко Синиша Мандић и потпредсједник Срђан Вујовић налазе се у сукобу интереса, рјешење је Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Српске, сазнаје АТВ.
Након страначког претумбавања некадашњи чланови СПС-а прешли су у ДНС након чега су формирали већину са СДС-ом у Гацку. На рачун тога, Мандић је изабран за предсједника, а Вујовић за потпредсједника Скупштине.
У гатачкој скупштини сједи 19 одборника, а скупштинску већину чини њих 10 из СДС-а, СРС-а, ПДП-а и ДНС-а. На конститутивној сједници присуствовало је 13, одборника од којих су два била против, један неважећи и 10 за избор Мандића и Вујовића.
Градови и општине
Формирана скупштинска већина у Гацку
Претпостављено је, што се баш и не може доказати, да су одборници скупштинске већине гласали сами за себе, односно да су Мандић и Вујовић дали глас сами себи. Лако доказиво би било да су сједници присуствовали само одборници већине, односно њих 10.
Уколико ова одлука постане правоснажна, а што би се брзо могло знати, гатачка политичка сцена би поново доживјела преокрет. На почетку мандата ту већину су чинили СНСД-СПС, а неколико мјесеци касније дошло је до промјене.
Нешто слично је пролазио и предсједник Скупштине општине Билећа Мирослав Суџум. Правоснажно је ослобођен, био је став Комисије за жалбе Републике Српске.
Градови и општине
Гацко: Усвојена Декларација, ДНС гласао са СНСД-ом
И њему је Комисија за спречавање сукоба интереса утврдила да се налази у сукобу интереса јер је наводно обављао неспојиве функције и гласао сам за себе приликом избора за предсједника СО Билећа.
Није било јасно по ком правном основу је њему утврђен сукоб интереса јер ни закон нити пословник о раду скупштине децидно не забрањују одборницима да гласају сами за себе.
Градови и општине
Мирослав Суџум остаје предсједник СО Билећа – није у сукобу интереса
Комисија је то објаснила на сљедећи начин:
"Свакако да одборник који учествује у гласању приликом властитог избора на јавну функцију чини повреду закона. Ради се о избору за заснивање радног односа, те је у питању остваривање финансијског интереса. Овдје још једном треба подсјетити на дефиницију сукоба интереса и постављен низак праг, те да он представља „…приватни интерес који је такав да може утицати или изгледа да може утицати, на непристрасно и објективно вршење његове дужности, а приватни интерес укључује било коју предност за њега или његову породицу…“. Дакле, учествовање у гласању приликом властитог избора на јавну функцију представља разумну сумњу да доношење једне такве одлуке изгледа да може утицати на непристрасно и објективно поступање приликом гласања и доношења такве одлуке" дио је образложења зашто је предсједник СО Билећа био у сукобу интереса, а што описује и Мандићеву позицију.
Градови и општине
2 седм0
Хроника
1 мј3
Градови и општине
2 мј0
Хроника
2 мј0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
29
11
23
11
13
11
10
Тренутно на програму