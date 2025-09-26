Мирослав Суџум остаје предсједник СО Билећа – није у сукобу интереса

26.09.2025
13:00
Коментари:0
Предсједник Скупштине Општине Билећа Мирослав Суџум није у сукобу интереса, правоснажни је став Комисије за жалбе Републике Српске, сазнаје Директ.
Комисија за жалбе је поништила рјешење Комисије за спречавање сукоба интереса којим је било утврђено да се Мирослав Суџум налази у сукобу интереса, јер је наводно обављао неспојиве функције и гласао сам за себе приликом избора за предсједника СО Билећа.
Након Суџумове жалбе, надлежна комисија је у рјешењу навела да је првостепени орган погрешно примијенио Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске те да Суџум ни по ком основу није у сукобу интереса.
У образложењу наводе да првостепена комисија није јасно утврдила по ком правном основу се Суџум нашао у сукобу интереса, јер ни закон нити пословник о раду скупштине децидирано не забрањују одборницима да гласају сами за себе. Забрањено је, прецизирају, помагање или руковођење приликом гласања, али у конкретном случају то се није десило.
„Одборник Мирослав Суџум није руководио нити је помагао у руковођењу приликом његовог избора на функцију предсједника скупштине… Надаље, побијано рјешење не даје објашњење на који начин је Мирослав Суџум ставио приватни интерес испред јавног , тиме што је именован за предсједника Скупштине“, стоји у образложењу Комисије за жалбе.
Оптужбе да је Суџум обављао двије неспојиве функције – послове комуналног полицајца и предсједника скупштине, Комисија цијени као процедуралну грешку администрације која није била сигурна да ли је неопходно одјавити Суџума, будући да му послодавац – Општина Билећа, остаје исти.
„Суџум није истовремено обављао двије неспојиве функције нити је примао накнаду за исте“, закључује Комисија за жалбе.
Ово рјешење је правноснажно и на њега на постоји могућност жалбе. Једина опција је покретање управног спора у Окружном суду у Бањалуци.
