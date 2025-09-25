Logo

Шеранић за АТВ: Билећа стала на своје ноге, Дом здравља проширио спектар услуга

25.09.2025

Шеранић за АТВ: Билећа стала на своје ноге, Дом здравља проширио спектар услуга

Уз подршку Владе Билећа је стала на своје ноге, сад је ствар даљег развоја и унапређења рада. Драго ми је видјети да се значајно поправља ситуација у самој општини.

Рекао је ово за АТВ министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шерани.

Нагласио је да је и тамошњем Дому здравља одржао разговоре о будућим плановима.

"Морам напоменути да су, сходно иницијативи предсједника Додика, обезбијеђена средства за набавку новог биохемијског лабораторија. Они су значајно проширили спектар својих услуга, што је свакако од значаја за саме грађане, али и за колеге које раде у Дому здравља", рекао је Шеранић у АТВ специјалу.

Ален Шеранић

Билећа

