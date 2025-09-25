Logo

Додик: Санкције Естоније Сарајево бар на један дан учиниле срећним

25.09.2025

16:58

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: Срна

Када Естонија говори о сепаратизму и некога за то оптужује, исто је као и када пијанац говори о штетности алкохола, истакао је предсједник Републике Српске Милорад Додик, коментаришући санкције које је ова земља увела њему и Ирини Влах, бившој гувернерки Гагаузије, аутономне области у Молдавији.

М- Никада нисам био у Естонији, нити сам имао намјеру да тамо идем, тако да је одлука о забрани уласка крајње бесмислена. Само су Сарајево, бар на један дан, учинили срећним - поручио је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Естонија увела санкције Милораду Додику

Република Српска

Естонија увела санкције Милораду Додику

1 ч

5
Путин: Русија ће ускоро производити плутајуће нуклеарне електране

Свијет

Путин: Русија ће ускоро производити плутајуће нуклеарне електране

1 ч

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Језиво вршњачко насиље: Дјевојчице претукле другарицу, дјечак све снимао

Хроника

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Језиво вршњачко насиље: Дјевојчице претукле другарицу, дјечак све снимао

43 мин

0
Горан Селак у Требињу

Република Српска

Селак: Захтијевамо одговорност у раду правосудних институција

43 мин

0

Више из рубрике

Горан Селак у Требињу

Република Српска

Селак: Захтијевамо одговорност у раду правосудних институција

43 мин

0
Естонија увела санкције Милораду Додику

Република Српска

Естонија увела санкције Милораду Додику

1 ч

5
Додик: На годишњицу одржавања првог референдума подсјећамо се на значај изражавања воље народа

Република Српска

Додик: На годишњицу одржавања првог референдума подсјећамо се на значај изражавања воље народа

2 ч

0
Будимир посјетио ПС Невесиње: Наставак побољшавања услова рада полиције

Република Српска

Будимир посјетио ПС Невесиње: Наставак побољшавања услова рада полиције

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

32

У оквиру велике акције у БиХ ухапшено 15 особа

17

22

Шулић у АТВ Специјалу: У Требињу нема ниједан слободан кревет - успјех туристичких ваучера

17

18

Драгана Мирковић цјелокупну зараду од концерта донира у хуманитарне сврхе

17

05

Шеранић за АТВ: Билећа стала на своје ноге, Дом здравља проширио спектар услуга

17

03

Ужас код Градишке: Педофил ухапшен због злостављања дјетета!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner