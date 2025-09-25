Додик: Санкције Естоније Сарајево бар на један дан учиниле срећним

25.09.2025
Када Естонија говори о сепаратизму и некога за то оптужује, исто је као и када пијанац говори о штетности алкохола, истакао је предсједник Републике Српске Милорад Додик, коментаришући санкције које је ова земља увела њему и Ирини Влах, бившој гувернерки Гагаузије, аутономне области у Молдавији.
М- Никада нисам био у Естонији, нити сам имао намјеру да тамо идем, тако да је одлука о забрани уласка крајње бесмислена. Само су Сарајево, бар на један дан, учинили срећним - поручио је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
