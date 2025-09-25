Logo

Естонија увела санкције Милораду Додику

25.09.2025

16:19

Естонија увела санкције Милораду Додику
Фото: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky

Естонија је објавила да је увела санкције предсједнику Републике Српске и лидеру СНСД-а Милораду Додику.

Министар спољних послова Естоније Маргус Цахкна објавио је да та земља уводи санкције Додику због "подривања суверенитета и територијалног интегритета држава и због подстицања сепаратизма".

ZORAN-GRGIĆ-230925

Хроника

Претресена кућа убице Зорана Гргића - погледајте шта је пронађено

- Нове санкције омогућавају примјену забране уласка особама за које постоје докази о учествовању или активној подршци активностима у иностранству које крше норме и начела међународног права - рекао је Цахкна, додајући да се санкције намећу и Ирини Влах из Молдавије.

Иначе, Ирина Влах је бивша гувернерка Гагаузије, аутономне области у Молдавији.

Министар спољних послова Естоније поручио је да се санкције могу примјенити и на особе које подстичу сепаратизам, подривају суверенитет држава или су починиле озбиљан финансијски прекршај који укључује јавна средства, укључујући корупцију, или злочин који одговара обиљежјима прања новца.

kafa

Економија

Кафа поскупјела због америчких царина Бразилу

Санкције је Естонија усвојила данас, 25. септембра.

Санкционисаним особама биће забрањен улазак у Естонију.

Подсјетимо, Додику су раније санкције увеле САД, Велика Британија, Њемачка, Аустрија, Словенија, Литванија и Пољска.

Коментари (5)
