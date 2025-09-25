Када је право вријеме да цвијеће унесете у кућу и спасите га од мраза?

Извор:
25.09.2025
Ако сте икада ујутру затекли увело цвијеће на тераси, знате колико боли тај призор. А све због једне ноћи. Једног мраза. Једног „ма још је топло, има времена“. Нема више времена.
Ево тачног датума када треба да унесете цвијеће – и спасите га.
Према прогнозама и искуству баштована, идеално вријеме за унос цвијећа је између 28. септембра и 2. октобра. То је период када ноћне температуре почињу да падају испод 10°Ц, што је за већину собних и осјетљивих биљака знак за узбуну.
Не чекајте да захлади нагло – биљке не воле шок.
Ако примјетите да листови почињу да жуте, да се биљка успорава и да земља остаје влажна дуже него иначе – то је знак да је вријеме за селидбу.
Унесите их у најсвјетлију просторију, али даље од радијатора. Идеално је да имају дневну свјетлост и стабилну температуру. Ако немате мјеста, размислите о импровизованим полицама уз прозор – биљке ће вам бити захвалне.
Прије него што унесете цвијеће, обавезно прегледајте биљке за инсекте, очистите саксије и уклоните суво лишће. Тако ћете спријечити да се штеточине уселе са њима.
Многи искусни баштовани сваке јесени праве списак за селидбу биљака – јасно одвајају оне које иду унутра, оне које могу да остану напољу, и оне које је вријеме да се пресађују. Показало се да је највећа грешка чекати посљедњи тренутак, јер биљке не праштају нагле промјене.
Планирање унапријед штеди вријеме, спречава стрес и чува здравље биљака.
