Када је право вријеме да цвијеће унесете у кућу и спасите га од мраза?

25.09.2025

15:59

Ако сте икада ујутру затекли увело цвијеће на тераси, знате колико боли тај призор. А све због једне ноћи. Једног мраза. Једног „ма још је топло, има времена“. Нема више времена.

Ево тачног датума када треба да унесете цвијеће – и спасите га.

Према прогнозама и искуству баштована, идеално вријеме за унос цвијећа је између 28. септембра и 2. октобра. То је период када ноћне температуре почињу да падају испод 10°Ц, што је за већину собних и осјетљивих биљака знак за узбуну.

Не чекајте да захлади нагло – биљке не воле шок.

Како да препознате да је вријеме?

Ако примјетите да листови почињу да жуте, да се биљка успорава и да земља остаје влажна дуже него иначе – то је знак да је вријеме за селидбу.

Гдје да их смјестите?

Унесите их у најсвјетлију просторију, али даље од радијатора. Идеално је да имају дневну свјетлост и стабилну температуру. Ако немате мјеста, размислите о импровизованим полицама уз прозор – биљке ће вам бити захвалне.

Шта да урадите прије уноса?

Прије него што унесете цвијеће, обавезно прегледајте биљке за инсекте, очистите саксије и уклоните суво лишће. Тако ћете спријечити да се штеточине уселе са њима.

Бонус савјет за оне који не желе да ризикују

Многи искусни баштовани сваке јесени праве списак за селидбу биљака – јасно одвајају оне које иду унутра, оне које могу да остану напољу, и оне које је вријеме да се пресађују. Показало се да је највећа грешка чекати посљедњи тренутак, јер биљке не праштају нагле промјене.

Планирање унапријед штеди вријеме, спречава стрес и чува здравље биљака.

