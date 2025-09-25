''Још једна захтјевна и хумана мисија - успјешно извршен транспорт дјевојчице из Бањалуке у Београд''

Извор:
СРНА
25.09.2025
15:43
Коментари:0
Хеликоптер Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске данас је обавио још једну изузетно захтјевну и хуману мисију – ваздушни медицински транспорт дванаестогодишње дјевојчице из Бањалуке у Београд.
Пацијенткиња, која је била смјештена на Клиници за неурохирургију Универзитетског клиничког центра Републике Српске, претрпјела је интравентрикуларну хеморагију, а због сложености њеног здравственог стања било је неопходно да се хитно пребаци на Клинички центар Србије ради наставка лијечења.
Ауто-мото
Избаците ово из аута или ћете упасти у велике проблеме
Брза реакција, координација и посвећеност пилота, љекара и техничког особља Управе за ваздухопловство омогућили су да транспорт буде изведен у најкраћем року и под највишим безбједносним и медицинским стандардима.
Хеликоптер је, попут моста између два града и двије здравствене установе, дјевојчици пружио шансу за даље лијечење и опоравак.
Начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобан Кустурић рекао је за да данашњи лет показује да се овај тим увијек налази тамо гдје је најпотребнија.
- Овакви тренуци подсјећају нас да снага нашег посла није само у вјештини пилота и љекара, већ и у људскости и спремности да помогнемо онима којима је најпотребније. У своје и у име цијелог тима за ваздушни медицински транспорт – љекара, пилота и техничког особља – желим нашој малој пацијенткињи успјешан наставак лијечења и брз опоравак - поручио је Кустурић.
Друштво
И овог викенда потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука
Ова мисија још једном је показала да храброст и преданост тима Управе за ваздухопловство не познају границе када је у питању борба за људски живот.
Важно је нагласити да је ово 79. ваздушни медицински транспорт обављен у овој години, а укупно 664. од када је служба почела са радом. Ови подаци најбоље говоре о пожртвованости и неуморној посвећености тима чији је једини циљ – спасити живот.
Свијет
Младић имао сексуални однос са коњем: Ево колику казну мора да плати
Сваки лет је борба са временом, али и доказ да се заједничким снагама могу побиједити и најтежи изазови.
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Здравље
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
32
17
22
17
18
17
05
17
03
Тренутно на програму