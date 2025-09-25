Logo

''Још једна захтјевна и хумана мисија - успјешно извршен транспорт дјевојчице из Бањалуке у Београд''

Извор:

СРНА

25.09.2025

15:43

Коментари:

0
Хеликоптер
Фото: Pexels

Хеликоптер Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске данас је обавио још једну изузетно захтјевну и хуману мисију – ваздушни медицински транспорт дванаестогодишње дјевојчице из Бањалуке у Београд.

Пацијенткиња, која је била смјештена на Клиници за неурохирургију Универзитетског клиничког центра Републике Српске, претрпјела је интравентрикуларну хеморагију, а због сложености њеног здравственог стања било је неопходно да се хитно пребаци на Клинички центар Србије ради наставка лијечења.

Аутомобил

Ауто-мото

Избаците ово из аута или ћете упасти у велике проблеме

Брза реакција, координација и посвећеност пилота, љекара и техничког особља Управе за ваздухопловство омогућили су да транспорт буде изведен у најкраћем року и под највишим безбједносним и медицинским стандардима.

Хеликоптер је, попут моста између два града и двије здравствене установе, дјевојчици пружио шансу за даље лијечење и опоравак.

Начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобан Кустурић рекао је за да данашњи лет показује да се овај тим увијек налази тамо гдје је најпотребнија.

- Овакви тренуци подсјећају нас да снага нашег посла није само у вјештини пилота и љекара, већ и у људскости и спремности да помогнемо онима којима је најпотребније. У своје и у име цијелог тима за ваздушни медицински транспорт – љекара, пилота и техничког особља – желим нашој малој пацијенткињи успјешан наставак лијечења и брз опоравак - поручио је Кустурић.

Радови на ауто-путу Бањалука - Београд

Друштво

И овог викенда потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

Ова мисија још једном је показала да храброст и преданост тима Управе за ваздухопловство не познају границе када је у питању борба за људски живот.

Важно је нагласити да је ово 79. ваздушни медицински транспорт обављен у овој години, а укупно 664. од када је служба почела са радом. Ови подаци најбоље говоре о пожртвованости и неуморној посвећености тима чији је једини циљ – спасити живот.

ILU-KONJ-230925

Свијет

Младић имао сексуални однос са коњем: Ево колику казну мора да плати

Сваки лет је борба са временом, али и доказ да се заједничким снагама могу побиједити и најтежи изазови.

Подијели:

Таг:

Медицински транспорт

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Инспекторат упозорио грађане Српске: То је нелегално

Друштво

Инспекторат упозорио грађане Српске: То је нелегално

2 ч

0
Зеленски открио када ће бити спреман за оставку и запријетио Кремљу

Свијет

Зеленски открио када ће бити спреман за оставку и запријетио Кремљу

2 ч

0
Додик: На годишњицу одржавања првог референдума подсјећамо се на значај изражавања воље народа

Република Српска

Додик: На годишњицу одржавања првог референдума подсјећамо се на значај изражавања воље народа

2 ч

0
Буђење устајање истезање кревет

Здравље

Како одлагање аларма утиче на здравље?

2 ч

0

Више из рубрике

И овог викенда потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

Друштво

И овог викенда потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

2 ч

0
Инспекторат упозорио грађане Српске: То је нелегално

Друштво

Инспекторат упозорио грађане Српске: То је нелегално

2 ч

0
Какво вријеме нас очекује сутра?

Друштво

Какво вријеме нас очекује сутра?

2 ч

0
Коњица жандармерије МУП-а одржала патролу у Вишеграду

Друштво

Коњица жандармерије МУП-а одржала патролу у Вишеграду

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

32

У оквиру велике акције у БиХ ухапшено 15 особа

17

22

Шулић у АТВ Специјалу: У Требињу нема ниједан слободан кревет - успјех туристичких ваучера

17

18

Драгана Мирковић цјелокупну зараду од концерта донира у хуманитарне сврхе

17

05

Шеранић за АТВ: Билећа стала на своје ноге, Дом здравља проширио спектар услуга

17

03

Ужас код Градишке: Педофил ухапшен због злостављања дјетета!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner