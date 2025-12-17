У Сиднеју данас Дан жалости након масовног убиства на плажи Бондај, почеле сахране

Извор:
Телеграф
17.12.2025
07:08
У Сиднеју је данас Дан жалости, проглашен након најсмртоносније масовне пуцњаве у тој земљи у посљедње три деценије.
Како преноси аустралијски АБЦ, почеле су сахране убијених у нападу на припаднике јеврејске заједнице на сиднејској плажи изведеном у недјељу, који је окарактерисан као терористички чин.
Велики број људи окупио се данас у синагоги на плажи Бондај како би присуствовали сахрани истакнутог рабина Елија Шлангера.
Пуцњава на плажи Бондај претворила је прославу јеврејског празника Хануке у трагедију у којој је убијено 15 људи, а која је потресла цијелу нацију и појачала страхове од растућег антисемитизма и насилног екстремизма.
Полиција се фокусира на осумњичене нападаче Саџида Акрама (50) и његовог 24-годишњег сина, који је у локалним медијима именован као Навид, преноси Ројтерс.
Саџид је убијен у пуцњави са полицајцима у парку Бондај бич гдје се напад догодио у недјељу, а његов син је у болници у Сиднеју под полицијским надзором.
"Истражитељи очекују да ће испитати Навида у сриједу, када лијекови престану да дјелују и када буде присутан његов правни саветник", рекао је комесар полиције Новог Јужног Велса Мал Лањон.
(Телеграф)
