Logo
Large banner

У Сиднеју данас Дан жалости након масовног убиства на плажи Бондај, почеле сахране

Извор:

Телеграф

17.12.2025

07:08

Коментари:

0
Паљење свијећа за жртве терористичког напада у Сиднеју
Фото: Tanjug/AP/Brattleboro Reformer/Kristopher Radder

У Сиднеју је данас Дан жалости, проглашен након најсмртоносније масовне пуцњаве у тој земљи у посљедње три деценије.

Како преноси аустралијски АБЦ, почеле су сахране убијених у нападу на припаднике јеврејске заједнице на сиднејској плажи изведеном у недјељу, који је окарактерисан као терористички чин.

Велики број људи окупио се данас у синагоги на плажи Бондај како би присуствовали сахрани истакнутог рабина Елија Шлангера.

ИЛУ-СИДНЕЈ-16122025

Свијет

Нападач из Сиднеја се пробудио из коме

Пуцњава на плажи Бондај претворила је прославу јеврејског празника Хануке у трагедију у којој је убијено 15 људи, а која је потресла цијелу нацију и појачала страхове од растућег антисемитизма и насилног екстремизма.

Полиција се фокусира на осумњичене нападаче Саџида Акрама (50) и његовог 24-годишњег сина, који је у локалним медијима именован као Навид, преноси Ројтерс.

Терористички напад у Аустралији

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Супружници покушали зауставити терористу, он их убио

Саџид је убијен у пуцњави са полицајцима у парку Бондај бич гдје се напад догодио у недјељу, а његов син је у болници у Сиднеју под полицијским надзором.

"Истражитељи очекују да ће испитати Навида у сриједу, када лијекови престану да дјелују и када буде присутан његов правни саветник", рекао је комесар полиције Новог Јужног Велса Мал Лањон.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Аустралија

Sidnej

Терористички напад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија одлучно осуђује варварски терористички напад у Аустралији

1 д

0
Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала

Свијет

Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала

1 д

0
Ахмед ал Ахмед разоружава терористу у Сиднеју

Свијет

Амерички милијардер уплатио 99.999 долара јунаку с плаже Бонди

1 д

0
Трампов син реаговао на лицемјерје аустралских власти и поменуо Ђоковића

Свијет

Трампов син реаговао на лицемјерје аустралских власти и поменуо Ђоковића

1 д

0

Више из рубрике

Бијела кућа била спаљена: Рат који је Америка изгубила, а хвали се побједом

Свијет

Бијела кућа била спаљена: Рат који је Америка изгубила, а хвали се побједом

2 ч

0
Трамп забранио улазак грађанима још седам земаља

Свијет

Трамп забранио улазак грађанима још седам земаља

10 ч

0
Мушкарац из БиХ напао супругу ножем, па завршио иза решетака

Свијет

Мушкарац из БиХ напао супругу ножем, па завршио иза решетака

10 ч

1
Марко преминуо након прославе пунољетства

Свијет

Ово је Марко који је умро након прославе пунољетства: Стигли резултати обдукције

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

46

Србин ушао у историју Барселоне у Евролиги

08

39

Хорор у Пољској! Ученица убила другарицу након свађе, полиција пронашла тијело поред школе

08

37

Трамп запријетио: Венецуела окружена највећом флотом икад

08

31

Уочи Светог Николе чак 3 опасна временске појаве: Од Нове године чека нас хаос

08

30

Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор: Изјаснио се кривим за набавку дроге за глумца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner