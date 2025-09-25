Додик: На годишњицу одржавања првог референдума подсјећамо се на значај изражавања воље народа

- Тог 25. септембра 2016. године, народ је одбранио Дан Републике, јасно поручивши да не постоји нико ко може да нам одузме обиљежја државности и право да прослављамо рођендан наше Републике. Референдум је одржан као вид наше борбе за слободу и постојање на овим просторима, не из хира или авантуризма, већ из потребе да нам народ Српске непосредно каже како поступати даље након одлуке Уставног суда БиХ да 9. јануар прогласи неуставним - истакао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Он је додао да је насљеђе тог првог референдума јесте опомена и завjет да ниједна политичка елита никада не смије да поклекне пред насртајима на 9. јануар - јер тај датум није само празник, већ симбол слободе и постојања Републике Српске.

- Девет година касније, настављамо борбу за Српску на референдуму 25. октобра 2025. године, који ће носити исти тај завјет - да ће Срби и само народ Републике Српске одлучивати о својој судбини - и тиме још једном рећи снажно НЕ колонијалној управи Кристијана Шмита. Одлуке у Републици Српској доноси народ и његова изабрана власт, јер је воља народа највиши закон који се мора поштовати - навео је Додик.