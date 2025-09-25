Гласине круже да се Селена Гомез удаје у суботу

25.09.2025
Све су веће спекулације да се Селена Гомез удаје овог викенда. На својој званичној Инстаграм страници ''Rare'', популарна пјевачица је поделила фотографију стола пуног шминке из сопствене колекције — укључујући пудер, руменило и кармин.
На столу се могао видјети и мобилни телефон на којем се свира пјесма ''Pick It Up“, на којој се појављују Карди Би и Гомез. Биле су ту и црне наочаре за сунце и сребрна торбица. Уз фотографију је написала: ''Ја цијели викенд“.
Објава на Инстаграм Сторију сугерише да ће носити шминку цијели викенд, што има смисла ако је заиста вјенчање — жељела би да изгледа најбоље на свом вјенчању.
TMZ је у сриједу објавио да се Гомез удаје овог викенда, а PETA јој је већ послала поклон. Очекује се да ће Парис Хилтон и Мартин Шорт присуствовати церемонији, која ће се одржати у Калифорнији. Још није потврђено да ли ће Тејлор Свифт присуствовати.
Селена није могла да сакрије своје узбуђење када је пре двије недјеље у емисији ''The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'' говорила о свом вјенчању са Бенијем Бланком. Појавила се у емисији заједно са својим колегама из серије ''Only Murders in the Building'', Стивом Мартином и Мартином Шортом, преноси Аваз.
Башила се од срца и осмјехнула када је водитељ Џими поменуо вјенчање. Када су је питали о планирању предстојећег вјенчања — за које се вјерује да ће се одржати крајем мјесеца — одушевљено је одговорила:
''Прелијепо је. Тако сам срећна. Све иде добро. Тако сам узбуђена.“
Стив се затим нашалио:
''Сигуран сам да ће наши позиви стићи сваког тренутка“, на шта је бивша Дизнијева звијезда потврдила да су, наравно, позвани.
