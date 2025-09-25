Logo

Гласине круже да се Селена Гомез удаје у суботу

25.09.2025

14:55

Коментари:

0
Гласине круже да се Селена Гомез удаје у суботу
Фото: Instagram/@selenagomez/screenshot

Све су веће спекулације да се Селена Гомез удаје овог викенда. На својој званичној Инстаграм страници ''Rare'', популарна пјевачица је поделила фотографију стола пуног шминке из сопствене колекције — укључујући пудер, руменило и кармин.

На столу се могао видјети и мобилни телефон на којем се свира пјесма ''Pick It Up“, на којој се појављују Карди Би и Гомез. Биле су ту и црне наочаре за сунце и сребрна торбица. Уз фотографију је написала: ''Ја цијели викенд“.

вршњачко насиље-Зајечар

Србија

Огласило се тужилаштво: Дјевојчице које су пребиле вршњакињу идентификоване

Објава на Инстаграм Сторију сугерише да ће носити шминку цијели викенд, што има смисла ако је заиста вјенчање — жељела би да изгледа најбоље на свом вјенчању.

TMZ је у сриједу објавио да се Гомез удаје овог викенда, а PETA јој је већ послала поклон. Очекује се да ће Парис Хилтон и Мартин Шорт присуствовати церемонији, која ће се одржати у Калифорнији. Још није потврђено да ли ће Тејлор Свифт присуствовати.

Селена није могла да сакрије своје узбуђење када је пре двије недјеље у емисији ''The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'' говорила о свом вјенчању са Бенијем Бланком. Појавила се у емисији заједно са својим колегама из серије ''Only Murders in the Building'', Стивом Мартином и Мартином Шортом, преноси Аваз.

selena gomez

Сцена

Не престаје драма око снимка на којем се Селена увија другом мушкарцу

Башила се од срца и осмјехнула када је водитељ Џими поменуо вјенчање. Када су је питали о планирању предстојећег вјенчања — за које се вјерује да ће се одржати крајем мјесеца — одушевљено је одговорила:

''Прелијепо је. Тако сам срећна. Све иде добро. Тако сам узбуђена.“

Стив се затим нашалио:

''Сигуран сам да ће наши позиви стићи сваког тренутка“, на шта је бивша Дизнијева звијезда потврдила да су, наравно, позвани.

Подијели:

Таг:

Selena Gomez

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласило се тужилаштво: Дјевојчице које су пребиле вршњакињу идентификоване

Србија

Огласило се тужилаштво: Дјевојчице које су пребиле вршњакињу идентификоване

1 ч

0
Минић и министри у посјети Љубињу: Хотел ће бити предат општини у сврху туризма

Градови и општине

Минић и министри у посјети Љубињу: Хотел ће бити предат општини у сврху туризма

1 ч

0
Срушила се жичара: Погинуло седам монаха

Свијет

Срушила се жичара: Погинуло седам монаха

1 ч

0
Пресуда Кецмановићима по тужби рањеног дјечака послата на Апелацију

Србија

Пресуда Кецмановићима по тужби рањеног дјечака послата на Апелацију

1 ч

0

Више из рубрике

Александра Пријовић добила поклон који вриједи као просјечан стан

Сцена

Александра Пријовић добила поклон који вриједи као просјечан стан

1 ч

0
Ријалити звијезда Ким Кардашијан

Сцена

Кардашијанка открила своје тајне за ''убитачно'' тијело

4 ч

0
Огласио се Дарко Лазић након саобраћајне несреће: "Хвала Богу, преживјели смо"

Сцена

Огласио се Дарко Лазић након саобраћајне несреће: "Хвала Богу, преживјели смо"

5 ч

0
Дарко Лазић био пијан када се "закуцао" у аутобус!

Сцена

Дарко Лазић био пијан када се "закуцао" у аутобус!

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

26

И овог викенда потпуна обустава саобраћаја на путу Приједор - Бањалука

15

20

Младић имао сексуални однос са коњем: Ево колику казну мора да плати

15

19

Инспекторат упозорио грађане Српске: То је нелегално

15

13

Зеленски открио када ће бити спреман за оставку и запријетио Кремљу

15

06

Додик: На годишњицу одржавања првог референдума подсјећамо се на значај изражавања воље народа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner