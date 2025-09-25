Пресуда Кецмановићима по тужби рањеног дјечака послата на Апелацију

25.09.2025
14:17
Виши суд је прослиједио београдском Апелационом суду списе и жалбе на пресуду којом су тужени Владимир и Миљана Кецмановић, њихов малољетни син који је починио масовно убиство, као и Основна школа "Владислав Рибникар" обавезани да малољетном Ј. Д, који је рањен тог 3. маја 2023. године солидарно на име нематеријалне штете исплате укупно 3,1 милиона динара.
На ову пресуду су жалбе изјавили пуномоћница породице Кецмановић Марина Ивеља и Државно правобранилаштво, сазнаје Тањуг.
Апелациони суд би требало да одлучи о изјављеним жалбама.
Првостепеном пресудом тужени су обавезани да за претрпљене душевне болове због умањења опште животне активности исплате 1.500.000 динара, за претрпљене физичке болове износ од 600.000 динара, за претрпљен страх износ од 800.000 динара, и за претрпљене душевне болове због наружености износ од 200.000 динара.
Тужени су обавезани и да плате трошкове поступка са законском затезном каматом.
У образложењу пресуде између осталог се наводи да је дјечак који је пуцао у "Рибникару" одговоран за штету коју је рањени дјечак претрепио, имајући у виду да је био способан за расуђивање, док су његови родитељи одговорни за штету које је њихово малољетно дијете проузроковало јер је штета настала усљед лошег васпитања малољетника, рђавих примјера и порочних навика које су му тужени као родитељи дали.
Додаје се да је Владимир Кецмнаовић свог сина водио у стрељану и учио га да рукује оружјем, гађа у мете, иако таква врста активности није одговарала узрасту и развоју дјетета, а одговоран је, како је суд оцијенио, и јер је у стану са дјецом држао оружје на мјесту које је им је било доступно, односно јер је оружје и муиницију држао у најпрометнијем дијелу стана у ормару у ходнику.
Миљана Кецмановић је, како је суд оцијенио, одговорна јер се није успоставила нити спријечила да њенон супруг одводи дијете у стрељану, гдје је дјечак научио да рукује ватреним оружјем, нити је водила рачуна о томе како је њен супруг одлагао ватрено оружје, односно како је обезбијеђено у стану у ком живе.
Својим понашањем су Владимир и Миљана Кецмановић показали да се као родитељи нису старали о васпитању и развоју свог малољетног сина, због чега су и одговорни за нематеријалну штету коју је претрпио рањени дјечак Ј. Д.
Такође, суд сматра да постоји одговорност за штету и на страни школе, јер школа као васпитно-образовна установа има обавезу да обезбиједи безбиједно окружење за ученике и да организује надзор над њима током боравка у школи, што је по оцијени суда у овом случају пропуштено, чиме је створена одговорност школе за штету коју је дјечак изазвао, јер се ради о предвидивом ризику, који је могао бити спријечен.
Од пет тужби које су поднели чланови породица убијених и рањени, четири поступка су завршена.
Првостепеном пресудом Вишег суда у Београду у кривичном поступку, Владимир Кецмановић је за кривична дјела занемаривање и злостављање малољетног лица и тешко дјело против опште сигурности осуђен на јединствену казну затвора од 14 и по година.
Његова супруга Миљана Кецмановић је за кривично дјело занемаривање и злостављање малољетног лица осуђена на казну затвора од три године, док је инструктор стрељаштва Немања Маринковић осуђен на 15 мјесеци затвора због давања лажног исказа.
Дјечак, који у вријеме извршења овог злочина није имао навршених 14 година, па самим тим није кривично одговоран, пуцао је на своје другаре из два очева пиштоља која је узео 1. маја. Потом их је кобног дана ставио у свој ранац, отишао у школу и током првог часа убио 10 особа и ранио још петоро деце и наставницу историје, преноси Телеграф.
