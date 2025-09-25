Logo

Акције познатог модног ланца скочиле за 10 одсто

25.09.2025

13:50

Акције познатог модног ланца скочиле за 10 одсто
Фото: Pixabay

Акције шведског модног ланца H&M скочиле су данас за 10 одсто након објаве повољних резултата за трећи фискални квартал, чиме је потврђено да стратегија опоравка под вођством извршног директора Данијела Ервера даје прве резултате.

H&M је пријавио раст оперативног профита од 40 одсто на годишњем нивоу, на 4,9 милијарди шведских круна (око 444 милиона евра), што је знатно изнад очекивања аналитичара агенције LSEG који су прогнозирали 3,7 милијарди круна.

Приходи од продаје за период од јуна до августа 2025. износили су 57 милијарди круна, док је тржиште очекивало 56,8 милијарди, преноси Си-Ен-Би-Си.

Резултати показују да се H&M постепено опоравља након вишегодишњих изазова са растом трошкова и притиском конкуренције, прије свега шпанског Индитекса, власника Заре.

Секс

Љубав и секс

Сексолог открива како да реагујете када му се деси кикс у кревету: "Не, душо, није до тебе"

Индитекс је почетком мјесеца пријавио раст нето профита од девет одсто међугодишње у првој половини 2025. године, на 3,5 милијарди евра, чиме је потврдио лидерску позицију у глобалној малопродаји од‌јеће, преноси Тан‌југ.

Шпанска фирма и даље предњачи у профитабилности и флексибилности ланца снабд‌јевања, али скок акција компаније H&M указује на повратак повјерења инвеститора у шведског ривала.

