Сексолог открива како да реагујете када му се деси кикс у кревету: "Не, душо, није до тебе"

25.09.2025

13:44

Сексолог открива како да реагујете када му се деси кикс у кревету: "Не, душо, није до тебе"
Фото: Pexels

Сексуалност и интимни односи и даље су табу тема, а митови се преносе генерацијама. Најпознатији међу њима је онај да жена увијек проналази изговор: "боли је глава“. Сексолошкиња Тамара Петровић разбија ову заблуду и открива шта заправо стоји иза недостатка жеље.

''Мит да жену боли глава, није то толико мит колико је симптом једног већег проблема у односу и вези. Ако је та жена под великим стресом, ако је преоптерећена, ако у кући има још једно дијете, а не правог партнера, наравно да ће да је боли глава. Наравно да ће након дана у коме се брине о свему и свима и у коме је 80% одговорности из породичног живота заправо на њој, она изгубити вољу за секс, открила је Тамара у видео интервјуу за Она.рс.

Другим ријечима, проблем није у њеној глави, већ у неравнотежи односа и превеликом терету који носи.

Либидо није само женски проблем

Тамара открива да жене често саме себе криве када се појаве проблеми у спаваћој соби.

''Врло често и када постоји проблем у партнерском односу, жена је та која дође на терапију да поправи себе. Долазе ми жене да себе поправе под наводницима када имају нижи либидо од мужа, када имају виши либидо од мужа, када он има проблем са еректилном дисфункцијом. Жене долазе да себе поправе. А заправо, није проблем увијек у њима.''

Додаје и да се све више младих мушкараца охрабрује да сами потраже помоћ.

''Млађе генерације су много проактивније, много ће ми се чешће јављати мушкарци и у раним двадесетим. То треба подржати'', каже нам Тамара Петровић.

Како разговарати без повређивања

Највећи изазов је отворити тему либида или еректилних проблема, а да партнер не осјети срамоту или напад.

''Оно што је јако важно је да жене не реагују исхитрено, не реагују љутито и не реагују са оним пребацивањем неког осјећаја кривице када се мушкарцу деси неки кикс у кревету. Као ето, то је сад због мене, сигурно ја нисам довољно добра, лијепа, паметна, згодна, привлачна. Не, душо, није због тебе, због њега је.''

Како каже, проблеми са мушким либидом често имају једноставне узроке: стрес, умор, лош стил живота, хормони или лијекови.

''Када мушкарац почне да спава довољно, да се бави физичком активношћу, да се храни боље и разговара отворено са женом, проблем се често ријеши и без великих интервенција.''

Тамара Петровић има поруку за жене

Порука је јасна: престаните да кривите себе и не пристајте да бол и ћутање постану норма. Интимност није луксуз, већ темељ здравог односа.

''Жеља није изгубљена, она се само негдје мало утишала јер су сви други гласови јачи'', закључује Петровић.

(Она.рс)

