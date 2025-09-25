Logo

Данас телефонска сједница Савјета министара

Извор:

СРНА

25.09.2025

13:42

Ванредна телефонска сједница Савјета министара о реформској агенди требало би да буде одржана данас.

Сједница ће бити одржана у 15.00 часова по налогу предсједавајуће Савјета министара Борјане Кришто, сазнаје Срна.

Једина тачка дневног реда биће информација о спровођењу активности на усаглашавању реформске агенде БиХ са листом реформи.

Предлагач дневног реда је Дирекција за економско планирање БиХ.

Савјет министара БиХ

