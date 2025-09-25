Данас телефонска сједница Савјета министара

Извор:
Ванредна телефонска сједница Савјета министара о реформској агенди требало би да буде одржана данас.
Сједница ће бити одржана у 15.00 часова по налогу предсједавајуће Савјета министара Борјане Кришто, сазнаје Срна.
Једина тачка дневног реда биће информација о спровођењу активности на усаглашавању реформске агенде БиХ са листом реформи.
Предлагач дневног реда је Дирекција за економско планирање БиХ.
