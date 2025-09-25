Министри у радној посјети Билећи

25.09.2025
13:14
Коментари:0
Министри у Влади Републике Српске састали су се у Билећи са начелником општине Миодрагом Парежанином.
У делегацији Владе Српске су министри финансија Зора Видовић, здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, енергетике и рударства Петар Ђокић, пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић и министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић.
Прије састанка са начелником Билеће, Кузмићева и Клокић су посјетили Мљекару "Пађени".
Према протоколу, предвиђено је да министар Шеранић посјети Дом здравља "Свети Лука" у Билећу, а министар унутрашњих послова Жељко Будимир Полицијску станицу.
У Требињу ће вечерас бити одржана сједница Владе Републике Српске на чијем је дневном реду, између осталог, предвиђено разматрање информације о приоритетним капиталним пројектима, међу којима је и изградња и опремање вртића у Билећи.
