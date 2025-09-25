Logo

Министри у радној посјети Билећи

25.09.2025

13:14

Коментари:

0
Министри у радној посјети Билећи
Фото: АТВ

Министри у Влади Републике Српске састали су се у Билећи са начелником општине Миодрагом Парежанином.

У делегацији Владе Српске су министри финансија Зора Видовић, здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, енергетике и рударства Петар Ђокић, пољопривреде, шумарства и водопривреде Анђелка Кузмић и министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић.

Ален Шеранић у Билећи
Ален Шеранић у Билећи

Прије састанка са начелником Билеће, Кузмићева и Клокић су посјетили Мљекару "Пађени".

Према протоколу, предвиђено је да министар Шеранић посјети Дом здравља "Свети Лука" у Билећу, а министар унутрашњих послова Жељко Будимир Полицијску станицу.

Зора Видовић у Билећи
Зора Видовић у Билећи

У Требињу ће вечерас бити одржана сједница Владе Републике Српске на чијем је дневном реду, између осталог, предвиђено разматрање информације о приоритетним капиталним пројектима, међу којима је и изградња и опремање вртића у Билећи.

Подијели:

Тагови:

Билећа

Влада Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Свиња

Градови и општине

Случај афричке куге потврђен у још једном насељу

1 ч

0
Поплаве у Неуму, Љубушком и Чапљини: Вода ушла у куће, под водом и улице

Градови и општине

Поплаве у Неуму, Љубушком и Чапљини: Вода ушла у куће, под водом и улице

3 ч

0
Sjednica Vlade Republike Srpske

Градови и општине

Сједница Владе Српске сутра у Требињу

22 ч

0
Школа

Градови и општине

Основци у Мостару већ 7 дана не иду у школу због вршњачког насиља једног ученика

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

24

У наредних 10 година нестаће ова занимања

13

15

Заплијењене фалсификоване ''Лабубу лутке'' вриједне више од 3,5 милиона фунти

13

14

Министри у радној посјети Билећи

13

10

Google тестира аутоматско пребацивање са лозинки на кључеве

13

00

Петровић: Грађани Српске желе добре магистралне путеве у Херцеговини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner