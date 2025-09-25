Поплаве у Неуму, Љубушком и Чапљини: Вода ушла у куће, под водом и улице

25.09.2025
09:53
Велике количине кише које су пале у четвртак навече на подручју Херцеговине изазвале су плављење више објеката и саобраћајница.
У Неуму су поплављене улице, станови и гараже.
"Турбулентна вечер иза нас, мноштво интервенција, поплављених станова и гаража, већина се није стигла забиљежити", написали су неумски ватрогасци на друштвеним мрежама, преноси Фена.
Слична ситуација забиљежена је и у Љубушком гдје су ватрогасци испумпавали воду из стамбених и пословних објекта.
У Чапљини су ватрогасци уклањали стабла те испумпавали воду из подрума, дворишта и испод надвожњака.
У Јабланици су обилазили села – Доња Јабланица, Злате, Мирке, док су у Мостару у исто вријеме горјела два возила, преносе Независне.
