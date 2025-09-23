''Афричка куга свиња потврђена у Братунцу и Српцу, предузете мјере санације''

23.09.2025
13:22
Коментари:0
Болест афричке куге свиња потврђена је на мањем газдинству са четири свиње у Братунцу, као и код дивље свиње на подручју Српца, рекао је помоћник министра за ветеринарство Негослав Лукић.
Лукић је истакао да су предузете све мјере санације жаришта, укључујући уклањање заражених свиња и дезинфекцију.
"Нема опасности од даљег ширења болести", рекао је Лукић на конференцији за новинаре.
Свијет
Пролазник пољубио Макрона у главу, реаговало обезбјеђење
Нагласио је да је од почетка године у Републици Српској било 12 жаришта афричке куге када је ријеч о домаћим свињама, којих је еутаназирано 95, док је било седам жаришта која се односе на дивље свиње, а еутаназирано их је осам.
Свијет
Хит: "Хало, Трампе, заглавио сам се..."
Лукић је подсјетио да је из Хрватске тренутно забрањен увоз живих животиња, док је из Осијечко-барањске и Вуковарско-сремске жупаније забрањен увоз и месних прерађевина.
Најновије
Најчитаније
14
06
13
57
13
56
13
53
13
50
Тренутно на програму