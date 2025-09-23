Logo

''Афричка куга свиња потврђена у Братунцу и Српцу, предузете мјере санације''

23.09.2025

13:22

''Афричка куга свиња потврђена у Братунцу и Српцу, предузете мјере санације''
Фото: АТВ

Болест афричке куге свиња потврђена је на мањем газдинству са четири свиње у Братунцу, као и код дивље свиње на подручју Српца, рекао је помоћник министра за ветеринарство Негослав Лукић.

Лукић је истакао да су предузете све мјере санације жаришта, укључујући уклањање заражених свиња и дезинфекцију.

"Нема опасности од даљег ширења болести", рекао је Лукић на конференцији за новинаре.

Нагласио је да је од почетка године у Републици Српској било 12 жаришта афричке куге када је ријеч о домаћим свињама, којих је еутаназирано 95, док је било седам жаришта која се односе на дивље свиње, а еутаназирано их је осам.

Лукић је подсјетио да је из Хрватске тренутно забрањен увоз живих животиња, док је из Осијечко-барањске и Вуковарско-сремске жупаније забрањен увоз и месних прерађевина.

Афричка куга свиња

