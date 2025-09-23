УКЦ-у недостаје лијекова: Фонд нам није доставио

Извор:
Агенције
23.09.2025
19:50
Коментари:0
Фонд здравственог осигурања ФБиХ није доставио неколико кључних терапија, што отежава правовремено лијечење, посебно пацијената са озбиљним и хроничним обољењима.
Поручено је ово из Универзитетског клиничког центра Тузла (УКЦ).
Овај недостатак значајно отежава пружање правовремене и адекватне медицинске заштите пацијентима, посебно онима који се лијече од малигних болести и хроничних стања.
Пацијенти и здравствени радници апелују на надлежне институције да хитно обезбиједе потребне лијекове како би се спријечиле могуће негативне посљедице по здравље пацијената.
Према подацима са Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ тренутно је у прекиду снабдијевање одређених лијекова.
Прекид је за неке лијекове привремен, а за неке трајан.
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму