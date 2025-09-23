Logo

УКЦ-у недостаје лијекова: Фонд нам није доставио

Извор:

Агенције

23.09.2025

19:50

Коментари:

0
УКЦ-у недостаје лијекова: Фонд нам није доставио
Фото: Unsplash

Фонд здравственог осигурања ФБиХ није доставио неколико кључних терапија, што отежава правовремено лијечење, посебно пацијената са озбиљним и хроничним обољењима.

Поручено је ово из Универзитетског клиничког центра Тузла (УКЦ).

Недостајући лијекови укључују:

  • Азацитидин
  • Цитарабин
  • Ексеместан
  • Ентекавир
  • Иринотекан
  • Карбоплатин
  • Мегестрол таблете
  • Нилотиниб 200 мг
  • Риxатхон

Овај недостатак значајно отежава пружање правовремене и адекватне медицинске заштите пацијентима, посебно онима који се лијече од малигних болести и хроничних стања.

Прекид у снабдијевању

Пацијенти и здравствени радници апелују на надлежне институције да хитно обезбиједе потребне лијекове како би се спријечиле могуће негативне посљедице по здравље пацијената.

Према подацима са Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ тренутно је у прекиду снабдијевање одређених лијекова.

Прекид је за неке лијекове привремен, а за неке трајан.

Подијели:

Тагови:

Тузла

UKC Tuzla

lijekovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тежак удес код школе у бх. граду: Грађани и полиција ловили возача

Хроника

Тежак удес код школе у бх. граду: Грађани и полиција ловили возача

1 ч

0
Камера на полицијској униформи

Друштво

Чему ће служити: Полиција добија камере на униформи

1 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Доналд Трамп запријетио у УН: Збрисаћемо вас са лица Земље

2 ч

1
Потоп пријети дијеловима Хрватске, попаљена упозорења

Регион

Потоп пријети дијеловима Хрватске, попаљена упозорења

2 ч

0

Више из рубрике

''Афричка куга свиња потврђена у Братунцу и Српцу, предузете мјере санације''

Градови и општине

''Афричка куга свиња потврђена у Братунцу и Српцу, предузете мјере санације''

7 ч

0
Свиња

Градови и општине

Афричка свињска куга у Српцу

8 ч

0
Пројекти вишемилионске вриједности биће реализовани у Шамцу

Градови и општине

Пројекти вишемилионске вриједности биће реализовани у Шамцу

1 д

0
Угашен пожар који је захватио породичну кућу у Приједору

Градови и општине

Угашен пожар који је захватио породичну кућу у Приједору

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

34

Снажан земљотрес погодио Перу

20

31

Уз помоћ ових трикова мирис парфема ће дуже трајати

20

31

Стевандић за АТВ: Пред Српском је велики избор

20

24

Два хороскопска знака која немају среће у љубави

20

15

Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner