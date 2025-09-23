Чему ће служити: Полиција добија камере на униформи

Извор:
Полиција Кантона Сарајево од четвртка, 25. септембра, биће опремљене камерама постављеним на униформе.
Ријеч је о мини-видео камери која ће бити причвршћена на погодном мјесту униформе изнад појаса и снимаће простор испред полицијског службеника, саопштено је из МУП-а Кантона Сарајево.
Полицајац је дужан да приликом обављања полицијских послова и примјене полицијских овлаштења упозна друго лице да се користи камера.
Када полицијски службеник не примјењује полицијска овлаштења камера ће бити угашена.
Камеру ће да користе све патроле, осам полицијских управа и јединице за саобраћај.
