Logo

Чему ће служити: Полиција добија камере на униформи

Извор:

Агенције

23.09.2025

19:25

Коментари:

0
Камера на полицијској униформи
Фото: Screenshot / YouTube

Полиција Кантона Сарајево од четвртка, 25. септембра, биће опремљене камерама постављеним на униформе.

Ријеч је о мини-видео камери која ће бити причвршћена на погодном мјесту униформе изнад појаса и снимаће простор испред полицијског службеника, саопштено је из МУП-а Кантона Сарајево.

дјоковиц сабаленка

Тенис

Срце ми је украдено: Нова фотка Сабаленке и Ђоковића привукла пажњу

Полицајац је дужан да приликом обављања полицијских послова и примјене полицијских овлаштења упозна друго лице да се користи камера.

Када полицијски службеник не примјењује полицијска овлаштења камера ће бити угашена.

Камеру ће да користе све патроле, осам полицијских управа и јединице за саобраћај.

Подијели:

Тагови:

Полиција

Сарајево

kamere

kamera

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Метеролози открили кад нам стиже први снијег

Друштво

Метеролози открили кад нам стиже први снијег

1 ч

0
Кошарац: Политика Српске је јасна - нема санкција Русији

БиХ

Кошарац: Политика Српске је јасна - нема санкција Русији

1 ч

0
Ево како да правилно хидрирате кожу током јесени

Савјети

Ево како да правилно хидрирате кожу током јесени

1 ч

0
Овим навикама несвјесно уништавате своју веш машину

Савјети

Овим навикама несвјесно уништавате своју веш машину

1 ч

0

Више из рубрике

Метеролози открили кад нам стиже први снијег

Друштво

Метеролози открили кад нам стиже први снијег

1 ч

0
Медвјед развалио арматуру и усмртио четири овце, а овна однио

Друштво

Медвјед развалио арматуру и усмртио четири овце, а овна однио

2 ч

0
Хоће ли појефтинити регистрација: Поднесена иницијатива у НСРС

Друштво

Хоће ли појефтинити регистрација: Поднесена иницијатива у НСРС

4 ч

1
Шта је афричка свињска куга?

Друштво

Шта је афричка свињска куга?

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

34

Снажан земљотрес погодио Перу

20

31

Уз помоћ ових трикова мирис парфема ће дуже трајати

20

31

Стевандић за АТВ: Пред Српском је велики избор

20

24

Два хороскопска знака која немају среће у љубави

20

15

Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner