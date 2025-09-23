Кошарац: Политика Српске је јасна - нема санкција Русији

23.09.2025
19:04
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик и институције Српске воде озбиљну и одговорну политику на међународном плану, а то се показало и на примјеру категоричног одбијања да БиХ уведе санкције Руској Федерацији, рекао је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.
Кошарац је подсјетио да је Република Српска осујетила политичко Сарајево да БиХ уведе санкције Руској Федерацији.
Српска, каже он, у складу са својом позицијом и огромним капацитетом на унутрашњем плану, није дозволила да БиХ уведе санкције Русији, иако је политичко Сарајево инсистирало на томе.
Свијет
- Српска је спријечила и осујетила пробосанску и спрам ЕУ вазалску структуру у БиХ да то уради. Политика предсједника Додика и Српске је јасна - нема санкција Руској Федерацији - истакао је Кошарац у објави на Инстаграму.
