Кошарац: Политика Српске је јасна - нема санкција Русији

Кошарац је подсјетио да је Република Српска осујетила политичко Сарајево да БиХ уведе санкције Руској Федерацији.

Српска, каже он, у складу са својом позицијом и огромним капацитетом на унутрашњем плану, није дозволила да БиХ уведе санкције Русији, иако је политичко Сарајево инсистирало на томе.

- Српска је спријечила и осујетила пробосанску и спрам ЕУ вазалску структуру у БиХ да то уради. Политика предсједника Додика и Српске је јасна - нема санкција Руској Федерацији - истакао је Кошарац у објави на Инстаграму.