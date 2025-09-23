Детаљ код атентата на Чарлија Кирка је многима промакао

Извор:
АТВ
23.09.2025
18:52
Коментари:
У дворани Универзитета Јута Воли 10. септембра 2025. атмосфера је била набијена напетошћу какву ни најискуснији политички посматрачи нису често доживљавали.
Чарли Кирк, тада већ глобално препознат као лице младог конзервативног покрета, стајао је на позорници и изговарао реченицу која се понављала попут молитве: “Слобода говора није привилегија, она је кисеоник који друштво удише".
И управо то је детаљ који је многима промакао, али и реченица која данима након његове смрти одзвања широм свијета и која ће вјероватно одзвањати годинама, можда и деценијама.
Публика, састављена већином од студената, одговарала је бурним аплаузом, звиждуцима одушевљења, а понеки супротстављени повици нестајали су у маси.
Био је то тренутак у којем је млади говорник, рођен у предграђу Чикага, а стасао на универзитетским кампусима Америке, стао раме уз раме с онима чије су ријечи преобликовале историју.
Само неколико минута послије, хитац испаљен са оближње зграде срушио га је на под и заувијек прекинуо говор који је требао бити тек још једно поглавље његове неуморне турнеје.
Тај метак претворио је тренутак у мит, а политичку фигуру у легенду. Чарли Џејмс Кирк, рођен 1993. у Арлингтон Хајтсу, одрастао је у породици која није припадала политичким елитама. Његов отац био је архитекта, мајка је радила на берзи. Од најранијих дана научен је да се вриједност човјека мјери трудом и вјером, а не статусом.
Док су његови вршњаци сањали спортске каријере, Кирк је читао Роналда Регана и Милтона Фридмана. Још у средњој школи писао је есеје о ограниченој влади и индивидуалној слободи, а његов први велики јавни иступ била је колумна у којој је критиковао администрацију Барака Обаме због превелике моћи државе. Убрзо је постало јасно да младић има дар: способност да артикулише конзервативне идеје језиком који је разумљив младима – и заразан.
Године 2012, са само осамнаест година, основао је Турнинг Поинт УСА. Организација је почела скромно, али је њен утицај убрзо “експлодирао” на америчким универзитетима, стварајући језгро конзервативног активизма који се супротстављао доминацији љевице у академским институцијама.
Први велики успјех била је акција “Професор Вочлист”, покренута 2016.
Идеја иза пројекта била је информисати студенте о професорима чији се јавни наступи, предавања или академски радови сматрају пристрасним или идеолошки обојеним. Турнинг Поинт УСА и Кирк лично надзирали су развој и вођење пописа, прикупљали информације из јавно доступних извора, укључујући објаве на друштвеним мрежама, интервјуе и академске радове, а све с намјером да студенти буду свјесни политичког и идеолошког окружења у којем се образују.
Пројекат је изазвао бројне контроверзе и критике, довео је и до оптужби за застрашивање професора и нарушавање академске слободе, али је такође учврстио Киркову репутацију као снажног и поларизујућег актера у америчком конзервативном активизму. Конзервативни студенти напокон су добили некога ко и њима даје глас.
“Није ријеч о гушењу слободе говора професора”, тврдио је, “него о томе да студенти имају право знати ко предаје, којим идеологијама и с којим циљем”.
Тај његов став, истовремено дефанзиван и нападачки, одражавао је цијели његов политички хабитус: отворен, фронтално усмјерен против оних који су вјеровали да држе монопол над истином. Његов политички стил био је енергичан, директан и медијски прилагодљив.
“Чарли Кирк Шоу” постао је један од најслушанијих конзервативних подкаста у САД, а његове кратке видео анализе на друштвеним мрежама биљежиле су милионе прегледа. Посебно је привлачио младе, који су у њему видјели комбинацију модерног комуникатора и принципијелног вође.
Био је близак Доналду Трампу, често га је бранио у најжешћим политичким биткама, али истовремено инсистирао да конзервативни покрет мора бити више од једне особе.
"Трамп је симбол, али ми морамо бити покрет”, говорио је.
И заиста, постао је централна фигура нове конзервативне генерације, једнако харизматичан на позорници као и у затвореним студентским круговима. Но, што је јачи постајао његов утицај, то је снажнији био отпор.
Љевичарски медији редовно су га називали “опасним”, “десничарским агитатором”, па чак и “демоном кампуса”.
"Њујорк Тајмс" једном га је прогласио “архитектом токсичне мушкости у политици”, док је МСНБЦ често иронизовао његове ставове.
Посебно након атентата, највише је одјекнула изјава једног од њихових коментатора који је инсинуирао да је Кирк “сâм одабрао пут који завршава насиљем”.
Талас огорчења био је толико снажан да је мрежа морала објавити јавно извињење. Али штета је већ била учињена: дио радикализоване љевице на друштвеним мрежама славодобитно је дијелио снимке атентата, уз поруке да је “правда коначно дошла по конзервативног манипулатора”.
Те реакције нису говориле само о мржњи према појединцу, говориле су о друштву које је изгубило способност разликовања политичке борбе од физичке елиминације противника. Чарли Кирк никада није тражио лагодан живот у политичком центру; његов пут био је посут сукобима и контроверзама, управо онима који су га учинили симболом борбе за конзервативне вриједности.
Његови ставови о абортусу били су јасни, бескомпромисни и често су изазивали бијес љевице:
“Абортус није здравствена њега, абортус је прекид људског живота”, говорио је на бројним скуповима, у подкастима и интервјуима.
Свака таква изјава изазивала је оштре реакције, али је у исто вријеме учврстила његову позицију међу младима који су га пратили и у његовим ријечима препознали неустрашив глас истине.
Неуморно је говорио и о промјени пола малољетника, што је привукло пажњу медија и протесте на кампусима. Критичари су га етикетирали као трансфоба, али он је одговарао с истим жаром којим је бранио слободу говора:
“Ако не смијемо говорити истину о биологији, слобода говора нестаје. А ако слобода говора нестаје, нестаје и Америка.”
Његов стил био је директан, запаљив и, за многе, провокативан – али управо та комбинација страсти и прецизности учинила га је гласом нове генерације конзервативаца.
Није прошла ни година у којој његов активизам не би изазвао полемику. Током дебате на универзитету у Калифорнији, ТПУСА је приредила округли сто с гостима попут Бена Шапира и Кенденс Овенс, што је привукло протесте локалних љевичарских организација. Љевичарски медији тада су га називали “пропагандистом младих умова” и оптуживали за ширење дезинформација. Кирк је те нападе користио као потврду властите учинковитости: “Ако се боје мојих ријечи, значи да оне имају снагу. Ако имају снагу, вриједе.”
У медијском простору његови критичари били су неумољиви. Љевичарски портал "ХафПост" објавио је чланак у којем га је оптужио да “сије подјеле међу студентима и подучава младе како мрзити различитост”.
ТПУСА је одговорила кратко и јасно: “Наша мисија није учити дјецу мржњи, него им показати да слобода и индивидуална одговорност имају вриједност.”
На друштвеним мрежама његов је утицај био огроман, али и мета радикализоване љевице. ТикТок, Твитер и Инстаграм постали су фронтови на којима су се сукобљавале идеје. Његови видеозаписи о важности слободе говора и одбрани традиционалних вриједности често су изазивали хиљаде коментара, од подршке до осуде. Једна од најпознатијих контроверзи догодила се 2024, када је ТПУСА објавила видео у којем се расправљало о школским курикулима и “идеологији пола”.
Реакција либералних медија била је неукроћени гњев, а неки коментатори на МСНБЦ-ју објавили су скандалозне тврдње које су захтијевале јавно извињење мреже. Кирк је то коментарисао хладно, називајући инцидент потврдом да су његове идеје пријетња за статус кво.
Баш је тај лијеви медиј предњачио и у ликовању које је на радикализованој љевици услиједило након што је 10. септембра Чарли Кирк убијен. Говорио је о слободи, о младима који могу мијењати будућност, о томе да идеје не смију бити ућуткане.
И тада, у једном тренутку, пуцањ је прекинуо све – експлозија страха, вриска и шока. Снајпер смјештен на оближњем крову погодио је Кирка у врат, а публика је у секунди заронила у хаос. Студенти су се разбјежали, а његов глас који је до тада испуњавао простор нестао је у тишини.
Хитна интервенција довела га је у болницу, али повреде су биле кобне. Вијест о атентату одјекнула је попут муње.
Гувернер Спенсер Коx назвао је напад “политичком егзекуцијом”, а сви су разумјели – овдје није само угашен један живот него је нападнут симбол слободе говора и младе конзервативне енергије која је Киркову поруку носила широм земље. Федерални агенти ФБИ и АТФ-а одмах су се укључили у истрагу, док је јавност пратила сваки детаљ, не вјерујући да се такво нешто могло догодити у мирном граду у Јути.
Но, на љевици је било и повампиреног ликовања. Након што је политички аналитичар Метју Дауд током емитовања на МСНБЦ-ју сугерисао да је реторика Чарлија Кирка могла придонијети његовој смрти (у једној злонамјерних опаски рекао је како је “Америка можда добила тишину коју је требала”), мрежа је наишла на снажну осуду и била присиљена јавно се извинити.
Дауд је изјавио да “мржња у ријечима води до мржње у дјелима”, имплицирајући да је Киркова провокативна реторика могла изазвати насиље. МСНБЦ је, под притиском запањене јавности и с понешто одгађања, на крају те коментаре ипак оцијенио “неприкладним, неосјетљивим и неприхватљивим”, а директор Ребека Катлер објавила је званично извињење.
Дауд је накнадно изразио жаљење, објашњавајући да није имао намјеру окривити Кирка за напад у којем је убијен. Упркос извињењу, смијењен је са мјеста аналитичара на МСНБЦ-ју.
Смрт Чарлија Кирка, иако шокантна, не може се посматрати изван ширег историјског поређења. Као што је атентат на Мартина Лутера Кинга млађег 1968. године постао симбол цијелог покрета за грађанска права, тако и атентат на Кирка симболизује сукоб идеја у 21. вијеку.
Кинг је говорио: “Ја имам сан”, и та је реченица надживјела метке. Кирк је говорио: “Слобода говора је кисеоник”, и сада та реченица одјекује још гласније, јер је исписана његовом крвљу.
Обојица су убијена јер су представљала пријетњу онима који нису могли поднијети снагу њихових ријечи. Разлика је у идеолошком оквиру – један је био симбол прогресивне борбе, други конзервативног отпора – но заједничко им је да је насиље покушало ушуткати идеју, а заправо ју је учинило бесмртном.
Оно што највише иритира његове критичаре јесте чињеница да је управо атентат учинио Кирка бесмртним у политичком смислу. Његови говори, снимљени и архивирани, сада се дијеле у милионима примјерака. Његове реченице постају натписи на транспарентима, његове мисли цитати у молитвама и на протестима. Млади конзервативци у Америци и шире проналазе у његовом примјеру потврду да вриједи стајати усправно, и кад се чини да цијели свијет стоји против тебе.
А што је љевица жешће нападала његову оставштину, то су његове идеје постајале привлачније генерацији која тражи јасноћу у времену конфузије.
“Ако ви не говорите, неко други ће говорити за вас”, говорио је.
Његови пратиоци сада кажу: “Сада ми говоримо за њега.”
Трагедија је отворила и једно питање које културна сцена не смије заобићи: је ли могуће да је дио либералних елита у својој мржњи према Кирку нехотице припремио тло за насиље?
Годинама су га демонизовали, приказивали га као карикатуру, готово нељудску фигуру. Када се таква реторика понавља, граница између политичког противника и непријатеља који мора нестати опасно се брише.
У том смислу атентат на Кирка није само напад на једног човјека него и огледало једне културе која је изгубила компас.
А ипак, на крају, та смрт није донијела тишину, него буку. Његове присталице пуштају глас јаче, храбрије, организују нове студентске клубове, покрећу кампање. Чарли Кирк убијен је на позорници, али није са ње сишао.
“Био је глас истине коју нису могли побити ни највећи умови лијевих академских кругова. Нису га успјели надјачати аргументима, нису га могли утишати ријечима, једино што су могли учинити било је одузети му живот. Вријеме ће показати да је то била најгора одлука убице или оних који иза њега стоје. Јер из историје очигледно ништа нису научили: из крви хришћанских мученика увијек се рађа нови, снажнији нараштај вјере. Присјетимо се првих хришћана који су с молитвом на уснама и пјесмом испуштали душе у римским аренама. Они су постали сјеме из којег је израстао цијели хришћански свијет.”
Кирк се врло рано профилирао као борац против абортуса. Његове ријечи са једне дебате у Аризони надживјеле су га:
“Не можеш говорити о људским правима а да притом негираш право нерођеног дјетета на живот. То је темељна контрадикција савременог либерализма.”
Слично је говорио и о трансродним питањима:
“Ако друштво од тебе тражи да кажеш да мушкарац може постати жена, онда друштво од тебе тражи да се одрекнеш разума. А кад се одрекнеш разума, преостаје ти само идеолошка послушност.”
Такви цитати редовно су пунили насловнице либералних медија, који су га портретирали као ригидног фундаменталисту, док су његове присталице у њима видјеле глас разума у времену у којем се чинило да је истина ствар личне перцепције, а не објективне стварности.
Чарли Кирк је убијен, али његова идеја није.
Штавише, његове ће ријечи сада чути цијели свијет. Иза њега ће доћи хиљаде нових Чарлиеја, спремних наставити његов пут – каже историчарка Влатка Вукелић, преноси портал "Дневно.хр".
Једно је сигурно: у конзервативним круговима Кирк је постао икона. Његове ријечи цитирају се као пророчанства, његови говори гледају се као манифести.
Његова смрт није зауставила покрет који је створио – напротив, дала му је гориво. А то је иронична истина сваког политичког атентата: оно што је желио зауставити, често на крају тек убрза и оснажи.
