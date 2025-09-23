Logo

Познати ланац пекара пред банкротом

Извор:

Б92

23.09.2025

18:11

Коментари:

0
Познати ланац пекара пред банкротом
Фото: Unsplash

Талас инсолвенција погодио је и пекарски ланац Леиферт са 40 филијала и 220 запослених.

Породична фирма са дугом традицијом послије 74 године упала је у финансијске проблеме.

Пекара Леиферт из Гифхорна у Њемачкој покренула је поступак инсолвентности у сопственој режији.

Како су рекли, разлог за ово су растући трошкови енергије и сировина, слаба привреда.

Ема Вотсон-23092025

Сцена

Ема Вотсон открила зашто је узела паузу од глуме

"Пекарска индустрија суочава се са великим изазовима", каже стручњак за санацију Јоахим Валтершајд, који води процес као генерални пуномоћник и додаје:

"Уз сопствену управу стварамо основу да се структуре прилагоде тренутним условима на тржишту. То значи: све се преиспитује, укључујући и мрежу филијала."

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Европски парламент показао своје лице бранећи особе умијешане у криминалне активности

Ову пекару у трећој генерацији воде Георг, Анете и Нилс Леиферт, који се надају да ће успјети да изађу из ове кризе.

"Филијале остају отворене, а асортиман ће и даље бити доступан у уобичајеном квалитету. Купци, дакле, за сада и даље могу да купују хљеб. Плате запослених су у почетку обезбијеђене преко стечајног фонда", рекао је Нилс.

(Б92)

Подијели:

Тагови:

zatvaranje

Пекара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ема Вотсон открила зашто је узела паузу од глуме

Сцена

Ема Вотсон открила зашто је узела паузу од глуме

29 мин

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Доналд Трамп запријетио у УН: Збрисаћемо вас са лица Земље

31 мин

0
Одјећа дјевојке шума

Стил

Ова боја одјеће ће бити доминантна током јесени

38 мин

0
Потоп пријети дијеловима Хрватске, попаљена упозорења

Регион

Потоп пријети дијеловима Хрватске, попаљена упозорења

39 мин

0

Више из рубрике

Домаћа индустрија намјештаја губи трку на страном тржишту

Економија

Домаћа индустрија намјештаја губи трку на страном тржишту

56 мин

0
Ако имате овај новац ускоро га нећете моћи користити

Економија

Ако имате овај новац ускоро га нећете моћи користити

3 ч

0
Шта је позадина пада броја запослених у ФБиХ: Откази у фабрикама!

Економија

Шта је позадина пада броја запослених у ФБиХ: Откази у фабрикама!

6 ч

0
Ова европска земља ће ускоро престићи Њемачку: Шта је чини тако успјешном?

Економија

Ова европска земља ће ускоро престићи Њемачку: Шта је чини тако успјешном?

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ови знаци ће проћи пакао, али их чека моћна награда

18

27

Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

18

21

Хрватско острво преплављено смећем, фекалијама и купачима без контроле

18

14

Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио

18

11

Познати ланац пекара пред банкротом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner