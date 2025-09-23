Познати ланац пекара пред банкротом

Извор:
Талас инсолвенција погодио је и пекарски ланац Леиферт са 40 филијала и 220 запослених.
Породична фирма са дугом традицијом послије 74 године упала је у финансијске проблеме.
Пекара Леиферт из Гифхорна у Њемачкој покренула је поступак инсолвентности у сопственој режији.
Како су рекли, разлог за ово су растући трошкови енергије и сировина, слаба привреда.
"Пекарска индустрија суочава се са великим изазовима", каже стручњак за санацију Јоахим Валтершајд, који води процес као генерални пуномоћник и додаје:
"Уз сопствену управу стварамо основу да се структуре прилагоде тренутним условима на тржишту. То значи: све се преиспитује, укључујући и мрежу филијала."
Ову пекару у трећој генерацији воде Георг, Анете и Нилс Леиферт, који се надају да ће успјети да изађу из ове кризе.
"Филијале остају отворене, а асортиман ће и даље бити доступан у уобичајеном квалитету. Купци, дакле, за сада и даље могу да купују хљеб. Плате запослених су у почетку обезбијеђене преко стечајног фонда", рекао је Нилс.
