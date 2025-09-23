Ова европска земља ће ускоро престићи Њемачку: Шта је чини тако успјешном?

23.09.2025
11:34
Коментари:0
Пољска жели престићи главне економије Европске уније и на томе ради правећи велике кораке - њена економија расте три пута брже од економије Уније у цјелини.
Док је Њемачка као највећа европска економија у кризи, Пољска пише успјешну економску причу. У посљедњем кварталу је имала раст од три посто. Кристофер Фус, стручњак за пољско тржиште у њемачкој организацији Germany Trade and Invest, оцијенио је да је управо Пољска права покретачка снага ЕУ.
Сусједне државе Њемачке значајно заостају у укупном економском учинку, али је Пољска брзо сустиже. Према Фусу, који живи и ради у Варшави, то се јасно одражава на менталитет Пољака који желе да њихова земља сустигне економске силе ЕУ.
Свијет
У страху од Русије: НАТО распоређује турски систем за надзор неба
Примјећује да становници имају жељу за растом и модернизацијом, што подразумијева и прихватање нових технологија. С друге стране, то је оно нешто што можда недостаје Њемачкој.
"Када гледам около по Пољској, није нимало необично да старији људи користе апликације паметних телефона као нешто што се подразумијева, плаћајући не готовином, већ мобилном апликацијом", истакао је Фус.
Економија
Нијемци опуштенији, али забринути због раста трошкова живота и миграција
Осим тога, значајан дио административног посла се извршава преко интернета, што значи да нема заморне папирологије. То су околности у којима је могуће брзо основати стартап компанију, и то знатно брже него у Њемачкој. Надаље, Пољска је популарна индустријска локација.
Како је подсјетио Томас Обст, економиста и стручњак за Пољску у Њемачком економском институту (IW), много посла је пребачено у Пољску због ниских трошкова рада.
Свијет
Ово занимање у Њемачкој никад траженије: Зарада и до 4.650 евра
"Није само да инвестирају пољске компаније, већ и многе стране, европске, америчке компаније", навео је Обст.
Пољски економски успјех је већ неко вријеме видљив и на Варшавској берзи. Наиме, ова берза је од почетка ове године порасла за 30 одсто. Ипак, тај раст би се ускоро могао завршити јер се Пољска бори с озбиљним буџетским дефицитом. Међутим, значајна јој је предност што има велики економски раст.
"Ако економија има висок раст, то значи да удио дуга у бруто домаћем производу (БДП) може остати релативно стабилан, чак и ако је буџетски дефицит велики", казао је Обст.
Економија
За ово све више грађана диже кредит
Значајну улогу је имало и то што је Пољска добила милијарде евра од ЕУ. Како су нагласили и Фус и Обст, ова држава је успјела тај новац добро искористити. Сматрају да Њемачка од овог сусједа може научити како бити флексибилан и прилагодљив, посебно по питању дигитализације, пише портал tagesschau.
Економија
5 д0
Република Српска
6 д0
Свијет
1 седм0
Економија
3 седм0
Најновије
Најчитаније
13
57
13
56
13
53
13
50
13
48
Тренутно на програму