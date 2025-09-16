Ускоро нове мјере: ''Снажније дјеловати против сиве економије''

16.09.2025
15:59
Коментари:0
Министарка финансија Републике Српске Зора Видовић одржала је данас, са сарадницима у Бањалуци, састанак са руководством Уније послодаваца Републике Српске, предвођеном потпредсједником Уније Сашом Тривићем о сарадњи у области унапређења пословне и пореске политике, те јачању пореске дисциплине.
Видовићева је током састанка истакла да је Министарство финансија већ започело са активностима на анализи пореског система како би се до краја године предложио и усвојио сет мјера с циљем јачања стабилности јавних финансија и постизања ефикаснијег пословног окружења.
Заједничка је оцјена да је потребно снажније дјеловати против сиве економије, те ће у наредним данима бити предузети први кораци ка формирању новог тима који би се бавио тим проблемом и како би дио новца који је у нелегалним токовима био враћен у буџет.
На састанку је исказана обострана подршка у реформским процесима и опредјељење да се у наредном периоду заједнички конкретизују рјешења у виду Меморандума о сарадњи, истиче се у саопштењу Министарства финансија.
