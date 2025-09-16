Logo

Ускоро нове мјере: ''Снажније дјеловати против сиве економије''

16.09.2025

15:59

Ускоро нове мјере: ''Снажније дјеловати против сиве економије''
Фото: Уступљена фотографија

Министарка финансија Републике Српске Зора Видовић одржала је данас, са сарадницима у Бањалуци, састанак са руководством Уније послодаваца Републике Српске, предвођеном потпредсједником Уније Сашом Тривићем о сарадњи у области унапређења пословне и пореске политике, те јачању пореске дисциплине.

Видовићева је током састанка истакла да је Министарство финансија већ започело са активностима на анализи пореског система како би се до краја године предложио и усвојио сет мјера с циљем јачања стабилности јавних финансија и постизања ефикаснијег пословног окружења.

GORAN-SELAK-140925

Република Српска

Селак затражио извјештаје о стечајним поступцима – приоритет ефикасност судова

Заједничка је оцјена да је потребно снажније дјеловати против сиве економије, те ће у наредним данима бити предузети први кораци ка формирању новог тима који би се бавио тим проблемом и како би дио новца који је у нелегалним токовима био враћен у буџет.

На састанку је исказана обострана подршка у реформским процесима и опредјељење да се у наредном периоду заједнички конкретизују рјешења у виду Меморандума о сарадњи, истиче се у саопштењу Министарства финансија.

Зора Видовић

