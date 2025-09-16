Logo

Селак затражио извјештаје о стечајним поступцима – приоритет ефикасност судова

16.09.2025

15:45

Селак затражио извјештаје о стечајним поступцима – приоритет ефикасност судова
Фото: Уступљена фотографија

Mинистар правде у Влади Републике Српске Горан Селак затражио је од свих привредних судова у Републици Српској детаљан преглед стечајних поступака и податке о њиховом трајању.

Он је навео да је циљ овог захтјева јесте унапрјеђење ефикасности привредних судова и правног система у цјелини.

"Тражио сам од свих привредних судова у Републици Српској детаљан преглед стечајних поступака и са посебним освртом на трајање тих поступака. Циљ Владе Републике Српске и предсједника Владе Саве Минића јесте да унаприједимо ефикасност привредних судова, као и правног система у цјелини", изјавио је министар Селак.

nesreca-gradiska-160925

Хроника

Познат идентитет: Инспекторка погинула у тешкој несрећи код Градишке

Он је поручио да ће Министарство правде Републике Српске наставити са активностима усмјереним ка повећању правне сигурности и заштите свих учесника у стечајним поступцима, те нагласио да је ефикасно судство један од кључних предуслова за стабилно пословно окружење у Републици Српској.

"Посебна пажња ће уз сарадњу са Правобранилаштвом Републике Српске бити посвећена заштити интереса Републике Српске у стечајним поступцима у којима Правобранилаштво заступа институције и органе Републике Српске", рекао је министар Селак.

Горан Селак

