Logo

Ковачевић: Постоје Американци који нас поштују и њима ћемо и ми исказати поштовање

16.09.2025

11:04

Коментари:

2
Ковачевић: Постоје Американци који нас поштују и њима ћемо и ми исказати поштовање

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ и портпарол СНСД-а Радован Ковачевић истакао је да постоје Американци који поштују српски народ и који мисле да је однос САД према нама погрешан и непоштен, те да ће Република Српска са њима сарађивати и таквима ће исказати поштовање.

"Да, постоје Американци који нас нису бомбардовали. Да, постоје Американци који нас нису прогањали и уводили нам санкције. Да, постоје Американци који о Србима никад нису рекли ружну ријеч. И да, са њима ћемо сарађивати и таквима ћемо исказати поштовање“, истакао је Ковачевић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додаје да Српској лекције неће држати они који не могу да прежале што су у Америци изгубили они који су Српску прогањали, сатанизовали, уводили санкције, бомбардовали и убијали.

"И неће нам сигурно држати лекције они који су примали и сарађивали са оним странцима чија је једина агенда била нестанак Републике Српске и српског народа, попут Марфија и Шмита“, додао је он.

полиција-Република Српска-грб полиције

Хроника

Потрага за разбојницима: Пријетећи пиштољем опљачкали бензинску пумпу

Подсјећамо, у Бањалуци су се синоћ окупили грађани уз подршку институција како би одали пошту убијеном конзервативном активисти Чарлију Кирку, што су појединци из опозиције Српске исмијавали.

Подијели:

Таг:

Радован Ковачевић

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Тешка саобраћајка у Требињу: Мушкарац пребачен на УКЦ Српске

Хроника

Тешка саобраћајка у Требињу: Мушкарац пребачен на УКЦ Српске

2 ч

0
Дјечак напао родитеље сјекиром јер није хтио у школу

Свијет

Дјечак напао родитеље сјекиром јер није хтио у школу

2 ч

0
Шта ако одбијете да испоштујете нова правила на границама

Свијет

Шта ако одбијете да испоштујете нова правила на границама

2 ч

0
Илустрација

Хроника

Бањалучанин пијан галамио у здравственој установи и вријеђао запослене па ухапшен

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Возач погинуо у стравичној несрећи у Градишци

12

45

Дјелимична обустава на ГП Градишка: Колоне огромне

12

44

Више бањалучких насеља остало без струје

12

38

Хрватска мијења начин наплате путарине: Шта треба знати?

12

14

Разводе се Маја Огњеновић и Данило Икодиновић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner