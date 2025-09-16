Ковачевић: Постоје Американци који нас поштују и њима ћемо и ми исказати поштовање

16.09.2025
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ и портпарол СНСД-а Радован Ковачевић истакао је да постоје Американци који поштују српски народ и који мисле да је однос САД према нама погрешан и непоштен, те да ће Република Српска са њима сарађивати и таквима ће исказати поштовање.
"Да, постоје Американци који нас нису бомбардовали. Да, постоје Американци који нас нису прогањали и уводили нам санкције. Да, постоје Американци који о Србима никад нису рекли ружну ријеч. И да, са њима ћемо сарађивати и таквима ћемо исказати поштовање“, истакао је Ковачевић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додаје да Српској лекције неће држати они који не могу да прежале што су у Америци изгубили они који су Српску прогањали, сатанизовали, уводили санкције, бомбардовали и убијали.
"И неће нам сигурно држати лекције они који су примали и сарађивали са оним странцима чија је једина агенда била нестанак Републике Српске и српског народа, попут Марфија и Шмита“, додао је он.
Подсјећамо, у Бањалуци су се синоћ окупили грађани уз подршку институција како би одали пошту убијеном конзервативном активисти Чарлију Кирку, што су појединци из опозиције Српске исмијавали.
