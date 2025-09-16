Шта ако одбијете да испоштујете нова правила на границама

Извор:
Нови систем уласка и изласка у Европској унији, према посљедњим подацима, ступа на снагу 12. октобра 2025.
Нови ЕЕС систем ће у великој мјери промијенити досадашњи начин путовања и преласка граничних прелаза.
Печатирање пасоша постаће прошлост, а са почетком његове примјене очекују се и велике гужве.
Из тог разлога одлучено је да се систем уведе постепено, а не одједном на свим граничним прелазима земаља чланица, како је првобитно било планирано.
Путници ће од сада на граничним прелазима морати да дају отиске прстију и фотографије лица, а многи се питају зашто је то потребно и гдје ће њихови подаци бити чувани.
ЕЕС прикупља, биљежи и чува: податке наведене у вашем путном документу (нпр. пуно име, датум рођења итд.), датум и мјесто сваког уласка и изласка, фотографију лица и отиске прстију (биометријски подаци) информацију да ли вам је одбијен улазак.
На основу прикупљених биометријских података биће креирани биометријски шаблони/фајлови и чувани у заједничкој Биометријској служби за поређење.
Ако имате визу за кратки боравак ради уласка у шенгенски простор, ваши отисци прстију већ су сачувани у Визном информационом систему (ВИС) и неће се поново чувати у ЕЕС-у.
Све ово обавља се у складу са правилима и правима о заштити података.
Приликом преласка спољних граница европских земаља које примјењују ЕЕС за кратки боравак (максимално 90 дана у било ком периоду од 180 дана), добићете писане информације о ЕЕС-у и својим правима.
Услови за прикупљање и чување личних података у ЕЕС-у утврђени су Уредбом (ЕУ) 2017/2226 којом је успостављен Систем уласка/изласка.
Граничне, визне и имиграционе власти европских земаља које користе ЕЕС, у сврху провјере вашег идентитета и права на улазак или боравак.
Органи за спровођење закона земаља чланица и Еуропол – у сврхе спровођења закона.
Под строгим условима, подаци се могу пренијети другој земљи или међународној организацији (УН, Међународна организација за миграције, Међународни комитет Црвеног крста) у сврхе повратка или спровођења закона.
Превозници ће моћи само да провјере да ли су носиоци виза за кратки боравак већ искористили број улазака предвиђен својом визом, али неће имати приступ другим подацима.
Ваши подаци чувају се само у сврхе за које су прикупљени и у временском периоду који је посебно одређен.
Ако одбијете да доставите отиске прстију или фотографију лица, биће вам ускраћен улазак на територију европских земаља које користе ЕЕС, преноси Б92.
