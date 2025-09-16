Шеранић пријавио вандалски чин: Оштећена бања у Бањалуци

Извор:
Бањалука има бању изграђену још 1858. године. Бања Шера, како каже власник Ахмет Шеранић, једина је која има природно топлу воду која се не догријава.
И била би ово позитивна прича да овог љета нису примјећена оштећена која озбиљно угрожавају простор. И то оштећена која је неко изазвао.
Здање, изграђено прије 167 година, има аутентичан изглед, мали базен дубоко у земљи, куполу изнад саграђену без цемента. Како за "Српскаинфо" објашњава Шеранић, бања је направљена од лауш камена. Зид је дебљине 70 центиметара.
Додуше, воде је у базену некад било пуно више. Како су годинама у Српским Топлицама, насељу које стари Бањалучани памте као Шехер, ницали базени, бање, бунари, ниво воде је падао све више и више. А онда су почели и други, озбиљни проблеми.
"Оштећења је примјетила сестра у другој половини јуна. Оштећена је гаража, полупано око 5 салонит плоча, измакнута је 4 метра дуга греда како би се кров лакше урушио. А она је могла да издржи, док не би почела озбиљна санација и реконструкција. Сада постоји озбиљна опасност да се купола сруши и провали доле у воду", објашњава Шеранић и додаје да је ово бања која је изворно топла, нема догријавања, казана, бојлера.
"Што природа даје и што излази из земље, овдје је. Љетос је измјерена температура воде од 36 степени", говори он.
А док нам показује шта је све оштећено, објашњава гдје је стање најопасније.
"Ово жељезо је штитило куполу од мраза, зиме, јер ту нема грама цемента. Сада је покренут вијенац на који се наслања купола, тако да, ако ово наставити, постоји могућност да купола да падне доле у воду. Ово је разваљено у 3, или 4 наврата", истиче он.
Додаје да му није јасно ко је ово и зашто урадио.
"Ово једино могу назвати вандализмом. Не знам сам шта је разлог. Очекујем да се открије ко ово ради, одакле вјетар дува", каже Шеранић.
Све што је сестра примјетила, а он затекао доласком у Бањалуку, пријавио је полицији. Увиђај је обављен, обавијештено и Окружно јавно тужилаштво Бањалука, те је донесена наредба о спровођењу истраге против НН лица због сумње да је почињено кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“, на штету Ахмета Шеранића.
"Видјећемо хоће ли наћи извршиоца или ће стати на овоме", каже Шеранић.
