Масивни руски напад - Запорожје у пламену

Агенције

16.09.2025

09:34

0
Русија извела масивне нападе на Запорожје
Фото: Screenshot / X

Руске снаге су рано јутрос, 16. септембра, извеле масовни напад на југоисточни украјински град Запорожје.

У нападу је убијен 41-годишњи мушкарац, а рањено је још 13 особа и изазван је велики број пожара, рекао је регионални гувернер.

Гувернер Иван Федоров је рекао да је међу повријеђенима и двоје дјеце. Фотографије које је гувернер објавио на интернету приказују ватрогасце како се боре са пожарима у приватним кућама и другим зградама.

Украјинске хитне службе пријавиле су пожар површине 350 квадратних метара у три стамбене зграде и на бензинској пумпи површине 600 квадратних метара.

Федоров је рекао да су, према прелиминарним извјештајима, руске снаге извеле 10 напада из вишецијевних система за лансирање ракета, оштетивши 10 стамбених зграда и 12 приватних кућа.

Русија

Украјина

napad

bombardovanje

