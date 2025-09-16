Масивни руски напад - Запорожје у пламену

Извор:
16.09.2025
Руске снаге су рано јутрос, 16. септембра, извеле масовни напад на југоисточни украјински град Запорожје.
У нападу је убијен 41-годишњи мушкарац, а рањено је још 13 особа и изазван је велики број пожара, рекао је регионални гувернер.
Гувернер Иван Федоров је рекао да је међу повријеђенима и двоје дјеце. Фотографије које је гувернер објавио на интернету приказују ватрогасце како се боре са пожарима у приватним кућама и другим зградама.
Украјинске хитне службе пријавиле су пожар површине 350 квадратних метара у три стамбене зграде и на бензинској пумпи површине 600 квадратних метара.
Федоров је рекао да су, према прелиминарним извјештајима, руске снаге извеле 10 напада из вишецијевних система за лансирање ракета, оштетивши 10 стамбених зграда и 12 приватних кућа.
After another Russian strike on Zaporizhzhia, the destruction is heartbreaking.— Благодійний фонд Привид (@Bf_ghost_ua) September 16, 2025
This is not war—it’s terror against civilians.
The world must act. #Zaporizhzhia #RussianWarCrimes #StandWithUkraine pic.twitter.com/2fL9TAsemW
