Кузмић: Премијеру предат план рада у наредних 100 дана

Извор:
СРНА
16.09.2025
08:13
Коментари:0
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је Срни да је премијеру Сави Минићу упутила план рада Министарства у наредних 100 дана, а један од најзначајнијих докумената који ће бити припремљен је стратегија развоја шумарства за десетогодишњи период.
Кузмићева је истакла да је приоритет уређење стања у предузећу "Шуме Републике Српске" у смислу финансијске консолидације, достизања планираног физичког обима производње, повећања пословне дисциплине и контроле уз примјену новог интегралног информационог система.
"Наставићемо спровођење активности надзора над расподјелом и уговарањем шумских дрвних сортимената, као и јачање и унапређење односа сектора шумарства и прераде дрвета. Настављамо реализацију значајних програма и пројеката у области заштите шума, газдовања кршом, унапређења стања ловних ресурса, земљишне политике у шумарству и остало", навела је Кузмићева.
Према њеним ријечима, биће реализовани програми и пројекти који се финансирају из средстава посебних намјена за шуме, за које су у овој години планирана четири милиона КМ.
Хроника
Жена погинула на путу Кула - Бистрица
Односе се, како је појаснила, на кључне мјере и пројекте које је потребно реализовати, углавном за пројекте потребне "Шумама" као кориснику шума, а реализују се у складу са одобравањем оперативних средстава у буџету у току године.
"Планирано је и усвајање програма газдовања подручјем крша за период 2024-2033. године и наставак активности на финансирању радова на подручју крша. У области ловства, планирамо унапређење стања ловних ресурса и доношење подзаконских аката проистеклих из новог Закона о ловству", додала је Кузмићева.
Када је ријеч о сектору пољопривреде, она је рекла да предстоји јесења сјетва, те да ће ресорно министарство изаћи са сетом мјера подршке новом производном циклусу.
Кузмићева је навела да је план да аграрни буџет за наредну годину остане на нивоу од 180 милиона КМ.
"Сумираћемо и реализацију средстава за развој пољопривреде и села у овој години, нарочито средстава за подршку капиталним инвестицијама. Сагледаћемо изазове с којима смо се суочили у реализацији стратешких опредјељења из области пољопривреде у смислу унапређења конкурентности, тржишности, нивоа додане вриједности, примјене иновативних технологија и дигитализације у сектору", истакла је Кузмићева.
Она је подсјетила да је Министарство у претходном периоду имало два врло успјешна пројекта набавке трактора и механизације које су реализовали у сарадњи са Мађарском и Бјелорусијом.
Ауто-мото
Стиже велика промјена за возаче Б категорије
Како је навела, други извор финансирања у идућој години реализоваће се кроз међународне пројекте који се раде у сарадњи са другим међународним партнерима, као што су Свјетска банака, ИФАД и остале УН организације, али и осталим билатералним споразумима о инвестирању у сектору пољопривреде које намјеравају градити са земљама такозваног трећег тржишта, али и са традиционалним међународним партнерима Српске.
"Као трећи извор финансирања увијек рачунамо на средства ИРБ-а намјенски усмјерена на финансирање макро и микро инвестиционих пројеката у пољопривреди", рекла је Кузмићева.
У контексту ослањања на различите изворе финансирања, додала је она, ускоро ће бити најављене и иницијативе за подршку младима и женама на селу, процесима дигитализације у пољопривреди, изградњи капацитета за откуп и прераду пољопривредних производа и остале пројекте који ће дати нови импулс развоја у сектору пољопривреде и руралних подручја.
"Планирамо и састанке са нашим партнерима, републичким пољопривредним удружењима, да бисмо сагледали изазове с којима су се суочили током реализације овогодишње сезоне. Дакле, опредељени смо за наставак партнерског односа са нашим домаћинима, на располагању смо фармерима, да их саслушамо, чујемо њихове приједлоге и у том смислу могу најавити само наставак таквог односа", нагласила је Кузмићева.
Она је напоменула да је Влада показала да брине о фармерима и када су били суочени са афричком кугом свиња, те да је предузела мјере за накнаду штете.
"У наредном периоду нагласак ће бити на провођењу превентивних акција и надзора с циљем раног откривања болести и заштите здравља људи и животиња, континуираном развоју програма, процедура и поступака за утврђивање испуњености општих и посебних услова хигијене хране животињског поријекла и остале активности. У том смислу наставићемо сарадњу са нашим установама из ове области", рекла је Кузмићева.
Друштво
Ускоро нова правила: Без овога више нема уласка у ЕУ
У том смислу посебно је поменула Ветеринарски институт Републике Српске "Др Васо Бутозан", институцију коју је прву посјетила на функцији министра, желећи да се захвали научним и стручним радницима, али и ветеринарима, који су даноноћном борбом успјели, заједно са људима из Министарства, да сачувају сточни фонд који је био у изузетној опасности.
Када је ријеч о сектору водопривреде, ресорни министар је навела да су најзначајније што се реализује хитне мјере на подручју града Приједора, гдје Влада и Министарство, посредством јавне установе "Воде Српске", улажу око 5,5 милиона КМ.
Кузмићева је додала да се ради и на нацрту закона о водним услугама за који вјерује да ће у наредних 100 дана изаћи пред Владу, а након тога и Народну скупштину Републике Српске, а од којег се очекује да доведе до значајног унапређења водних услуга, рада водоводних предузећа и локалних заједница као носиоца обавезе обезбјеђења водних услуга.
"У наредном периоду отпочињу активности у сарадњи са УНДП-ом и осталим међународним институцијама са којима радимо на унапређењу хидрометријске и хидролошке мреже кроз унапређење рада Републичког хидрометеоролошког завода и израду система раног упозорења на поплаве на сливу ријеке Требишњице и унапређење система раног упозорења у сливовима осталих ријека у Републици Српској", рекла је Кузмићева.
Хроника
Детаљи незгоде на путу Кула - Бистрица: Огласила се полиција
Она је подсјетила да је у системе одбране од поплава од 2014. године до данас уложено 196 милиона КМ директно у инвестиционе мјере, док је око 83 милиона КМ уложено у остале мјере које обухватају изградњу нових система за наводњавање, израду планске и пројектне документације, набавку механизације за "Воде Српске", интервентне мјере и остало.
Кузмићева вјерује да ће Министарство успјети да изради планираних пет закона и десет подзаконских аката, те да ће оправдати очекивања предсједника Владе када је ријеч о раду Министарства.
"У Министарству сам затекла изузетно сређено стање, висок ниво професионализма, људе који већ годинама активно учествују у раду или вођењу својих ресора, а ту је свакако велики допринос дао мој претходник, сада предсједник Владе Републике Српске Саво Минић", закључила је Кузмићева.
Најновије
Најчитаније
09
06
08
54
08
41
08
20
08
13
Тренутно на програму