Данас славимо Светог Јоаникија: Дан посвећен првом српском патријарху

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају важан дан када се сјећају Светог Јоаникија, архиепископа и првог српског патријарха.
Јоаникије II је био посљедњи жичко-пећки архиепископ и први патријарх новоуспостављене Пећке патријаршије.
Рођен је у околини Призрена, а о његовом поријеклу нема много историјских података. Зна се да је учествовао у раду државних сабора и био веома учен и одличан дипломата. На двору српског краља Стефана Душана (1331-1355) био је логотет, а након смрти архиепископа Данила II (1324-1337) изабран је 3. јануара 1338. године за српског архиепископа.
Тежак судар на путу Кула - Бистрица: Обустављен саобраћај
Као архиепископ, Јоаникије је наложио да се тадашња престолна црква у Пећи украси иконама и фрескама.
На празник Цвијети 1346. године на државном сабору у Скопљу Јоаникије је уздигнут у звање патријарха Срба и Грка, чиме је Србија добила првог патријарха.
Падају температуре у Српској
Његове мошти почивају у Пећи, гдје је и проглашен за светитеља.
2 ч0
2 ч0
10 ч0
10 ч0
