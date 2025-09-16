Logo
Large banner

Данас славимо Светог Јоаникија: Дан посвећен првом српском патријарху

Извор:

Магазин новости

16.09.2025

07:15

Коментари:

0
Данас славимо Светог Јоаникија: Дан посвећен првом српском патријарху
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају важан дан када се сјећају Светог Јоаникија, архиепископа и првог српског патријарха.

Јоаникије II је био посљедњи жичко-пећки архиепископ и први патријарх новоуспостављене Пећке патријаршије.

Рођен је у околини Призрена, а о његовом поријеклу нема много историјских података. Зна се да је учествовао у раду државних сабора и био веома учен и одличан дипломата. На двору српског краља Стефана Душана (1331-1355) био је логотет, а након смрти архиепископа Данила II (1324-1337) изабран је 3. јануара 1338. године за српског архиепископа.

policija rs

Хроника

Тежак судар на путу Кула - Бистрица: Обустављен саобраћај

Као архиепископ, Јоаникије је наложио да се тадашња престолна црква у Пећи украси иконама и фрескама.

На празник Цвијети 1346. године на државном сабору у Скопљу Јоаникије је уздигнут у звање патријарха Срба и Грка, чиме је Србија добила првог патријарха.

vrijeme kisa nevrijeme

Друштво

Падају температуре у Српској

Његове мошти почивају у Пећи, гдје је и проглашен за светитеља.

Подијели:

Таг:

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас мирни протест бањалучких васпитача

Бања Лука

Данас мирни протест бањалучких васпитача

2 ч

0
Медији пишу: Осумњичени за убиство Чарлија Кирка признао злочин?

Свијет

Медији пишу: Осумњичени за убиство Чарлија Кирка признао злочин?

2 ч

0
Када је први аутомобил стигао у Бањалуку? "Не вуку их волови, гони их ватра!"

Бања Лука

Када је први аутомобил стигао у Бањалуку? "Не вуку их волови, гони их ватра!"

10 ч

0
Моћно објашњење крије се иза црвених ноктију: Зашто магично привлаче мушкарце?

Љубав и секс

Моћно објашњење крије се иза црвених ноктију: Зашто магично привлаче мушкарце?

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

06

Чак 10 дана додатног годишњег одмора: Ево који радници могу остварити ово право

08

54

Дјечак (14) се објесио пар сати прије почетка школске године

08

41

Овај један зачин "разбија“ вирусе

08

20

ИРБ Српске увела низ новина: Ево шта још планирају

08

13

Кузмић: Премијеру предат план рада у наредних 100 дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner