Данас мирни протест бањалучких васпитача

Извор:
СРНА
16.09.2025
06:59
Запослени у Центру за предшколско васпитање и образовање у Бањалуци данас ће поново мирним протестом тражити повећање плата и сагласност за измјене и допуне Правилника о упису дјеце у вртић.
Предсједник Синдикалне организације запослених у Центру за предшколско васпитање и образовање Бањалука Слађана Мишић изјавила је раније Срни да је мирни протест заказан од 12.30 до 13.45 часова испред Храма Христа Спаситеља, односно у непосредној близини Градске управе.
"Паралелно са нашим мирним протестом је и састанак у Градској управи", рекла је Мишићева и подсјетила да им је на састанку прошле сриједе речно да ће почетком ове седмице добити одговор у вези са њиховим захтјевима.
Он је навела да је у Центру за предшколско образовање и васпитање укупно 465 запослених и да сви подржавају мирне протесте.
Мишићева је подсјетила да запослени у Центру траже повећање плата за 20 одсто и сагласност на измјене и допуне Правилника о упису дјеце у вртић.
Запослени у Центру су почетком јуна одржали штрајк упозорења у трајању од један час, а средином јуна мирне протесте на Тргу Крајине.
Синдикална организација Центра одржала је штрајк у јулу, захтијевајући повећање плата за 20 одсто за све запослене у Центру и сагласност за измјене и допуне Правилника о упису дјеце запослених.
У оквиру Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука налазе се 33 објекта.
