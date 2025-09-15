Када је први аутомобил стигао у Бањалуку? "Не вуку их волови, гони их ватра!"

Извор:
БиХ је прво возило видјела од Аустро-угарске. У питању је војни аутомобил који је користила инспекција. Али, није баш свако имао прилику да га види. Сљедећи пут је то било 1902. године када су учесници аутомобилске трке Париз-Беч продужили за Сарајево, а при свједочени пролазак аутомобила преко границе забиљежен је 7. јула 1902. године. То је био "први" догађај који је широј јавности представио аутомобил.
Три године касније у БиХ долази поштански/службени аутомобил за БиХ у Сарајево. Али, оно што је најзначајније је долазак у Бањалуку 1908. године првог приватног аутомобила.
Поносни власник првог бањалучког аута био је Смаил-бег Џинић. То је био највиши статусни симбол тог времена.
Смаил-бег Џинић је аутомобил купио у Бечу, а транспортован је жељезницом до станице Окучани, одакле га је Смаил-бег лично довезао у Бањалуку.
Атракција је била толико велика да су тамбураши најављивали пролазак чуда модерне технике, која која не вуку коњи нити друге животиње него их година ватра која је опасна за околину, па се моле грађани на путу између Градишке и Бањалуке да се склањају с цесте којом ће то чудо проћи.
Ово написано је вјероватно урбана легенда, али попуниће недостатке у читавој причи.
За модел смо питали вјештачког стручњака:
Судeћи према облику хаубе, радијаторској маски, предњим свјетлима и жицаним точковима, возило на слици припада периоду 1906–1910. Најсличније је моделима „Fiat 16-20 HP“ или „Fiat 60 HP“, али постоји могућност да је у питању и француски „Delaunay-Belleville“ или „Renault“ из истог периода, који су били веома популарни међу имућним купцима у Аустроугарској.
Карактеристике:
Цијена: У том периоду један нов аутомобил овог типа у Бечу коштао је између 8.000 и 12.000 аустроугарских круна.
Ради поређења, просјечни чиновник је зарађивао око 1.200 круна годишње, што значи да је ауто био симбол екстремног богатства.
Највеће шансе су да је ово био Fiat купљен у Бечу, што се поклапа са причом о Смаил-бегу Џинићу (помиње се да је аутомобил дошао из Беча жељезницом до Окучана, а затим у Бању Луку).
